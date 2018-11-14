Дженнифер Гарнер не определилась

Дженнифер Гарнер и ее новый возлюбленный представляют собой прекрасную пару. Но, видимо, актриса еще не определилась с тем, какими будут их отношения. Именно поэтому она не называет его своим бойфрендом.

Дженнифер впервые появилась со своим новым спутником Джоном Миллером на публике, но при этом утверждается, что она не уверена в том, насколько продолжительными будут их отношения.

«Она не называет его своим бойфрендом, - сказал близкий к актрисе источник изданию PEOPLE. - Но ей нравится принимать ухаживания Джона и проводить с ним время. Им хорошо и легко вместе, а для Джен это главное».

Несмотря на все это, Джен и ее новый мужчина живут раздельно. «Она встречается с Джоном только тогда, когда не занята с детьми, - говорит источник. - Он понимает, что для нее главное - это дети».

Джон является главой компании, и у него самого полно работы. «Джен в хороших руках, - уверен источник. - Она довольна тем, что бракоразводный процесс закончен и что у Бена все хорошо».

Вполне понятно, что Дженнифер не хочет торопить события. Только в начале октября она развелась с Беном Аффлеком. О том, что они расходятся, актеры сообщили еще в июне 2015 года после 10 лет совместной жизни. После расставания они остались друзьями и мирно решили все вопросы, касающиеся развода. После этого Бен сообщил, что закончил 40-дневный курс в реабилитационной клинике, куда его ранее отвезла Гарнер.

Первым совместным появлением Дженнифер и Джона стал поход в театр на мюзикл «Дорогой Эван Хэнсен». Они вышли и вошли в театр через разные двери, но приехали в одном автомобиле.