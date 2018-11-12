 
 
 

 
 
На главную
 
 

Волочкова: «Жилье отца стало сараем»


0 0

Пару недель назад Волочкова выяснила, что ее больной отец содержится в ужасных условиях. Об этом балерина узнала, приехав к нему в гости. Сразу в нескольких телепередачах Анастасия пожаловалась, что такого ужаса она не ожидала.

В самом начале консьержка дома, в котором проживает отец, сообщила балерине, что нынешняя его супруга избивает старика. Так, Елена вместе с ним отправилась за покупками, но по возвращении домой она не выдержала и разозленная бросила пакет с продуктами в мужа. Все покупки с грохотом отправились на пол.

Напомним, что мужчина частично парализован после двух инсультов, он еле двигается и практически не может разговаривать.

Не меньше возмутило балерину и то, во что превратилась квартира отца. По словам Волочковой, некогда ухоженное жилье теперь похоже на сарай. Сантехника в нем уже давно не чинилась, стены покрылись трещинами, а в комнатах был откровенный бардак. При этом балерина ежемесячно перечисляла мачехе по 30 тысяч рублей.

Анастасия призналась, что делала это по доброте душевной, помогая новой семье своего отца, но Елена с дочерью отнеслись к деньгам, как к зарплате. Такие высказывания балерину возмутили, она напомнила мачехе, что вообще-то они приходятся отцу такими же родственниками, как и она, а не наемными сиделками.

Конфликт дошел до того, что балерине пришлось выставить женщину с дочкой за дверь и нанять бригаду мастеров. С их помощью балерина намеревается привести жилье в порядок. Престарелого отца она отправила в пансионат, а в дальнейшем планирует найти ему профессиональную сиделку.

Краткая информация об Анастасии Волочковой

Имя: Анастасия Волочкова

Отчество: Юрьевна

День рождения: 20.01.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 171 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: балерина, актриса

Смотреть фотографии с Анастасией Волочковой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 12.11.2018 Теги: анастасия волочкова

На чьей стороне в этом конфликте вы? 5  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору