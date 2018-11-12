Волочкова: «Жилье отца стало сараем»

Пару недель назад Волочкова выяснила, что ее больной отец содержится в ужасных условиях. Об этом балерина узнала, приехав к нему в гости. Сразу в нескольких телепередачах Анастасия пожаловалась, что такого ужаса она не ожидала.

В самом начале консьержка дома, в котором проживает отец, сообщила балерине, что нынешняя его супруга избивает старика. Так, Елена вместе с ним отправилась за покупками, но по возвращении домой она не выдержала и разозленная бросила пакет с продуктами в мужа. Все покупки с грохотом отправились на пол.

Напомним, что мужчина частично парализован после двух инсультов, он еле двигается и практически не может разговаривать.

Не меньше возмутило балерину и то, во что превратилась квартира отца. По словам Волочковой, некогда ухоженное жилье теперь похоже на сарай. Сантехника в нем уже давно не чинилась, стены покрылись трещинами, а в комнатах был откровенный бардак. При этом балерина ежемесячно перечисляла мачехе по 30 тысяч рублей.

Анастасия призналась, что делала это по доброте душевной, помогая новой семье своего отца, но Елена с дочерью отнеслись к деньгам, как к зарплате. Такие высказывания балерину возмутили, она напомнила мачехе, что вообще-то они приходятся отцу такими же родственниками, как и она, а не наемными сиделками.

Конфликт дошел до того, что балерине пришлось выставить женщину с дочкой за дверь и нанять бригаду мастеров. С их помощью балерина намеревается привести жилье в порядок. Престарелого отца она отправила в пансионат, а в дальнейшем планирует найти ему профессиональную сиделку.