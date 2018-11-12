Волочкова: «Жилье отца стало сараем»
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Пару недель назад Волочкова выяснила, что ее больной отец содержится в ужасных условиях. Об этом балерина узнала, приехав к нему в гости. Сразу в нескольких телепередачах Анастасия пожаловалась, что такого ужаса она не ожидала.
В самом начале консьержка дома, в котором проживает отец, сообщила балерине, что нынешняя его супруга избивает старика. Так, Елена вместе с ним отправилась за покупками, но по возвращении домой она не выдержала и разозленная бросила пакет с продуктами в мужа. Все покупки с грохотом отправились на пол.
Напомним, что мужчина частично парализован после двух инсультов, он еле двигается и практически не может разговаривать.
Не меньше возмутило балерину и то, во что превратилась квартира отца. По словам Волочковой, некогда ухоженное жилье теперь похоже на сарай. Сантехника в нем уже давно не чинилась, стены покрылись трещинами, а в комнатах был откровенный бардак. При этом балерина ежемесячно перечисляла мачехе по 30 тысяч рублей.
Анастасия призналась, что делала это по доброте душевной, помогая новой семье своего отца, но Елена с дочерью отнеслись к деньгам, как к зарплате. Такие высказывания балерину возмутили, она напомнила мачехе, что вообще-то они приходятся отцу такими же родственниками, как и она, а не наемными сиделками.
Конфликт дошел до того, что балерине пришлось выставить женщину с дочкой за дверь и нанять бригаду мастеров. С их помощью балерина намеревается привести жилье в порядок. Престарелого отца она отправила в пансионат, а в дальнейшем планирует найти ему профессиональную сиделку.
Краткая информация об Анастасии Волочковой
Имя: Анастасия Волочкова
Отчество: Юрьевна
День рождения: 20.01.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 171 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: балерина, актриса
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На чьей стороне в этом конфликте вы? 5
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vs / 12.11.18 13:13Понятно, что для того семейства он откровенная обуза, могла бы уже давно забрать его и пристроить в хороший пансионат.
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Миша / 12.11.18 12:56Не за день же они угробили квартиру, значит, дочь сама так часто бывает у отца.
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Маша / 12.11.18 12:48Допустим, 30 тысяч спокойно уйдет на парализованного человека, а на что жить и есть той, кто привязан к нему круглосуточно?
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Леди / 12.11.18 12:45Всю дорогу терпела, а, не дойдя 10 метров до дома, устроила перед консьержкой спектакль. Кто-то тут врет товарищи. Не верю.