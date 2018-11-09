Елена Темникова против сплетников

Елена Темникова подает в суд на новостной портал Spletnik.ru, который ранее распространил слух о наркотической зависимости девушки. Певицу возмутило, что крупное интернет-издание позволило себе опубликовать очерняющую ее статью, не удосужившись сопоставить факты, а это, в свою очередь, очень расстроило маму исполнительницы.

Долгое время Елена никак не комментировала всевозможные слухи о своем здоровье, сосредоточившись на преодолении недуга (как призналась артистка, у нее аутоиммунное заболевание). Но, после того, как в одном из разделов "Сплетника" был размещен авторский пост, якобы обличающий девушку, певица решила прервать молчание.

"Сегодня, после звонка плачущей мамы меня взорвало", - пишет разозленная Темникова. Оказывается, из-за прыщей, которые являются побочным эффектом нарушения работы иммунной системы, на певицу обрушился шквал клеветы. В Телеграм-каналах хейтеры безо всяких на то оснований ставили артистке диагнозы и обвиняли ее в том, что она ведет нездоровый образ жизни. "У кого-кого, но меня, маму и человека за ЗОЖ притянуть к этому заголовку просто смешно. Я даже алкоголя противник" - возмутилась Елена. А далее артистка заявила, что легко может сдать необходимый анализ в любой из лабораторий мира, чтобы доказать, что она никогда и ничего не употребляла.

А в заключении своего гневного поста певица пристыдила "Сплетник" и других "осведомленных инсайдеров" за то, что они распространяют столь откровенную ложь. "Мы начинаем подавать иски в суд за вашу абсолютнейшую клевету" - заявила Темникова. Девушка призналась, что и врачи, и мама в настоящее время итак очень сильно переживают за нее, а такие "новости" могут только ухудшить ситуацию.

Тем же своим поклонникам, кто действительно за нее переживает, Елена пообещала, что у нее обязательно все будет хорошо. И Новый 2019 год она планирует встретить абсолютно здоровой.