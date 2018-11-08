Внучка Ротару пошла по стопам бабушки

Внучку Софии родители назвали в честь знаменитой бабушки. Сейчас девушке 17 лет и выглядит она очень эффектно.

Юная София профессионально занимается моделингом. Для этого у девушки имеются все данные: эффектная внешность, стройная фигура и высокий рост.

Чаще всего девушка работает на показах в странах Европы. Также она принимает активное участие в фотосессиях. На днях она презентовала подписчикам необычные фото. София снялась обнаженной. Ее тело прикрывала только зимняя дутая куртка. Не все пользователи оценили смелый ход. Они отмечали, что подобные фото в сети девушке, не достигшей совершеннолетия, лучше не публиковать. Другим не понравился слишком яркий макияж юной Софии.

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Как выяснилось позже, фото были приурочены к выпуску дебютного сингла девушки. До его премьеры начинающая певица отсчитывает дни.

Кстати, папа Софии, Руслан, является музыкальным продюсером. С учетом числа «звездных» родственников, добившихся успеха на профессиональном поприще, карьера девушки с большой вероятностью сложится удачно. По крайне мере, пользователям интересно, насколько сильный голос у Софии, и хватит ли ей обаяния, чтобы покорить публику и повторить успех бабушки.