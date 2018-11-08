Внучка Ротару пошла по стопам бабушки
1 0
Внучку Софии родители назвали в честь знаменитой бабушки. Сейчас девушке 17 лет и выглядит она очень эффектно.
Юная София профессионально занимается моделингом. Для этого у девушки имеются все данные: эффектная внешность, стройная фигура и высокий рост.
Чаще всего девушка работает на показах в странах Европы. Также она принимает активное участие в фотосессиях. На днях она презентовала подписчикам необычные фото. София снялась обнаженной. Ее тело прикрывала только зимняя дутая куртка. Не все пользователи оценили смелый ход. Они отмечали, что подобные фото в сети девушке, не достигшей совершеннолетия, лучше не публиковать. Другим не понравился слишком яркий макияж юной Софии.
Как выяснилось позже, фото были приурочены к выпуску дебютного сингла девушки. До его премьеры начинающая певица отсчитывает дни.
Кстати, папа Софии, Руслан, является музыкальным продюсером. С учетом числа «звездных» родственников, добившихся успеха на профессиональном поприще, карьера девушки с большой вероятностью сложится удачно. По крайне мере, пользователям интересно, насколько сильный голос у Софии, и хватит ли ей обаяния, чтобы покорить публику и повторить успех бабушки.
Краткая информация о Софии Ротару
Имя: София Ротару
Отчество: Михайловна
День рождения: 07.08.1947
Возраст: 71 год
Место рождения: с. Маршинцы, Украина
Рост: 170 см
Вес: 64 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
Вам интересно услышать дебютный сингл внучки Ротару? 3
-
Ляся / 08.11.18 12:31Будет вторая Кристина Орбакайте? Вроде бы и есть все, но что-то не то. Харизмы нет. По фоткам ее не уловить, так что ждем и наблюдаем.
-
Elizaveta / 08.11.18 12:23Лучше бы пошла в модели. Ее же заранее сравнивать с бабулей будут.
-
Святогорск_5 / 08.11.18 11:56Ого! Красивая она. Если талант есть, почему бы и нет. Другое дело, что большинство родственников не умеют критически оценивать реальные данные детей и внуков.