 
 
 

 
 
На главную
 
 

Внучка Ротару пошла по стопам бабушки


1 0

Внучку Софии родители назвали в честь знаменитой бабушки. Сейчас девушке 17 лет и выглядит она очень эффектно.

Юная София профессионально занимается моделингом. Для этого у девушки имеются все данные: эффектная внешность, стройная фигура и высокий рост.

Чаще всего девушка работает на показах в странах Европы. Также она принимает активное участие в фотосессиях. На днях она презентовала подписчикам необычные фото. София снялась обнаженной. Ее тело прикрывала только зимняя дутая куртка. Не все пользователи оценили смелый ход. Они отмечали, что подобные фото в сети девушке, не достигшей совершеннолетия, лучше не публиковать. Другим не понравился слишком яркий макияж юной Софии.

Как выяснилось позже, фото были приурочены к выпуску дебютного сингла девушки. До его премьеры начинающая певица отсчитывает дни.

Кстати, папа Софии, Руслан, является музыкальным продюсером. С учетом числа «звездных» родственников, добившихся успеха на профессиональном поприще, карьера девушки с большой вероятностью сложится удачно. По крайне мере, пользователям интересно, насколько сильный голос у Софии, и хватит ли ей обаяния, чтобы покорить публику и повторить успех бабушки. 

Краткая информация о Софии Ротару

Имя: София Ротару

Отчество: Михайловна

День рождения: 07.08.1947

Возраст: 71 год

Место рождения: с. Маршинцы, Украина

Рост: 170 см

Вес: 64 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певица, актриса

Смотреть фотографии с Софией Ротару

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 1 Нравится 08.11.2018 Теги: София Ротару

Вам интересно услышать дебютный сингл внучки Ротару? 3  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору