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Шура позвал замуж Арбенину


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Диана Арбенина накануне большого концерта группы «Ночные снайперы», посвященного 25-летию музыкального коллектива, охотно разговаривала с журналистами. Делилась она секретами не только профессионального поприща, но и рассказала о личной жизни.

По признанию певицы, Шура из «Би-2» в свое время делал ей предложение руки и сердца. Диана, смеясь, отметила, что тогда она отказала, а почему, сама не знает и до сих пор. К артисту она относится с большим почтением. По мнению Арбениной, он удачно провоцирует публику и за ним интересно наблюдать. О Шуре она вспомнила, так как он наряду с другими коллегами по цеху пришел поддержать выступление «Ночных снайперов».

Рассказала Диана и о планах на будущее. Сейчас она с удовольствием проводит время со своими двойняшками Мартой и Темой. Восьмилетние ребятишки просят свою звездную маму о пополнении семейства. Арбенина уже задумывалась над этим, и намеревается сразу после окончания юбилейного тура завести третьего ребенка. Поскольку мужчины рядом с Дианой нет, она планирует усыновить малыша из детского дома.

Что касается отдаленного будущего детей, Арбенина не желает, чтобы они шли по ее стопам. Исполнительница признается, что это сильно бьет по нервам, а детям она желает более легкой судьбы.

Подготовка к нынешнему гастрольному туру, по словам Дианы, заняла около года и обошлась в приличную сумму. Группе пришлось заказывать много декораций, готовиться к предстоящим выступлениям технически и продумывать всю программу.

Стадион коллектив собрал впервые и, по признанию Арбениной, раньше она и подумать не могла, что группа, выступающая буквально в подворотнях, сможет добиться такого успеха у зрителя.

Краткая информация о Диане Арбениной

Имя: Диана Арбенина

Отчество: Сергеевна

День рождения: 08.07.1974

Возраст: 44 года

Место рождения: г. Воложин, Минская область, БССР

Рост: 165 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: певица

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0 Не нравится 2 Нравится 06.11.2018 Теги: Диана Арбенина

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