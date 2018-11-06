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Рианна запретила свои песни


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Рианна открыто демонстрирует неприязнь к американскому президенту. Она написала официальное письмо в Белый дом, в котором запрещает Дональду Трампу использовать ее музыку во время каких-либо мероприятий или митингов.

Певице в Twitter сообщили, что на мероприятии в Чаттануге, штат Теннесси, имевшем место в прошлое воскресенье, звучала ее композиция 2007 года Don’t Stop The Music. Теперь юристы певицы отправили официальное письмо в Белый Дом.

В документе говорится, что до Рианны и ее представителей дошли сведения о том, что президент Трамп использовал музыкальные композиции певицы на некоторых политических событиях на территории Соединенных Штатов. Отмечается, что Рианна не давала позволения Трампу использовать ее музыку, то, что ее песни звучат во время политических собраний, может создать впечатление, что она каким-то образом связана с действующим президентом США.

Говоря о предстоящих выборах в США, Рианна высказывается в поддержку Эндрю Гиллума, кандидата от демократической партии на пост губернатора Флориды. Певица написала своим 66 миллионам подписчиков в Insta, что совместно они могут сделать эти выборы историческими.

Помимо Рианны, многие другие музыканты и певцы выступают против того, чтобы Трамп использовал их композиции. В их числе рэпер Фарелл Уильямс, лидер группы Aerosmith Стивен Тайлер, группа Rolling Stones.

Краткая информация о Рианне

Имя: Рианна

День рождения: 20.02.1988

Возраст: 30 лет

Место рождения: о. Барбадос

Рост: 173 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певица, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 06.11.2018 Теги: рианна

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