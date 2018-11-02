«Замуж за …»: кто сменит Бузову в новом шоу?
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Шоу «Замуж за Бузову» на официальном сайте телеканала анонсировалось как первый сезон передачи. Юмористы отмечали, что надежды на то, что Бузова выйдет замуж, нет. Именно поэтому продюсеры заранее настраивают поклонников телеведущей на продолжение эпопеи.
Зрители, со своей стороны, предположили, что передачу запустят в том же формате, что и шоу «Холостяк», но главными лицами в нем станут завидные невесты страны. Похоже, что предположения подтвердись. В своем аккаунте инстаграм интригующую публикацию сделала Алена Шишкова.
Модель поинтересовалась, будет ли поклонникам интересно увидеть ее в передаче «Замуж за Шишкову»? Большинству подписчиков идея понравилась. Действительно ли Алена появится в новом сезоне шоу, она предпочла прямо не отвечать.
Героиня первого цикла передач, по его окончании отметила, что, несмотря на скандальное поведение победившего в финале мужчины, сама она участием в съемках довольна. Бузова рассказала, что такой формат является наиболее правильным, поскольку именно мужчины должны ухаживать за девушками, добиваясь их расположения, но никак не наоборот.
Напомним, что Алена Шишкова замужем не была еще ни разу. У титулованной белокурой красавицы был роман с Тимати, итогом которого стало рождение дочки Алисы. Девочка большую часть времени проводит на попечении несостоявшейся свекрови Шишковой.
Алена тем временем руководит собственным салоном красоты и принимает участие в съемках. Она прекрасно общается с отцом дочери, часто гостит у него и проводит семейные праздники вместе с его новой пассией.
Краткая информация об Алене Шишковой
Имя: Алена Шишкова
Отчество: Алексеевна
День рождения: 12.11.1992
Возраст: 25 лет
Место рождения: Тюмень
Рост: 176 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: модель
Фотографии
Фотографии
Вы бы стали смотреть шоу «Замуж за Шишкову»? 4
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Iniciator / 02.11.18 14:22А давайте всех инстаграмных эскортниц поженим. Каждой такой по альфонсу-Лебедеву и на завод всех, может работать начнут, налоги отчислять, гляди и пенсионный возраст обратно вернут.
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Твоя / 02.11.18 14:17Да уж. Какие невесты, такие и женихи. Мне больше интересно посмотреть на тех, кто бороться за нее придет.
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Skolkovo3 / 02.11.18 14:01Пару выпусков, чтобы понять, что она из себя представляет. А то она как картинка неживая, Решетову и ту чаще видно и слышно.
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Любопытная / 02.11.18 13:59У них шведская семья?