«Замуж за …»: кто сменит Бузову в новом шоу?

Шоу «Замуж за Бузову» на официальном сайте телеканала анонсировалось как первый сезон передачи. Юмористы отмечали, что надежды на то, что Бузова выйдет замуж, нет. Именно поэтому продюсеры заранее настраивают поклонников телеведущей на продолжение эпопеи.

Зрители, со своей стороны, предположили, что передачу запустят в том же формате, что и шоу «Холостяк», но главными лицами в нем станут завидные невесты страны. Похоже, что предположения подтвердись. В своем аккаунте инстаграм интригующую публикацию сделала Алена Шишкова.

Модель поинтересовалась, будет ли поклонникам интересно увидеть ее в передаче «Замуж за Шишкову»? Большинству подписчиков идея понравилась. Действительно ли Алена появится в новом сезоне шоу, она предпочла прямо не отвечать.

Героиня первого цикла передач, по его окончании отметила, что, несмотря на скандальное поведение победившего в финале мужчины, сама она участием в съемках довольна. Бузова рассказала, что такой формат является наиболее правильным, поскольку именно мужчины должны ухаживать за девушками, добиваясь их расположения, но никак не наоборот.

Напомним, что Алена Шишкова замужем не была еще ни разу. У титулованной белокурой красавицы был роман с Тимати, итогом которого стало рождение дочки Алисы. Девочка большую часть времени проводит на попечении несостоявшейся свекрови Шишковой.

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Алена тем временем руководит собственным салоном красоты и принимает участие в съемках. Она прекрасно общается с отцом дочери, часто гостит у него и проводит семейные праздники вместе с его новой пассией.