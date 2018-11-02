Топ-модель в центре расистского скандала

Бар Рафаэли оказалась под всеобщим вниманием после ее появления в израильской рекламе, которую многие назвали «расистской» и даже «исламофобной». Топ-модель, видимо, не ожидала такой резкой реакции публики, поскольку позднее удалила ролик из соцсетей.

Видео, название у которого - «Свобода - это главное», появилось на страничке Рафаэли в Facebook, 33-летняя модель появляется в ролике одетой в никаб - предмет одежды, который носят некоторые мусульманские женщины. Затем на экране появляется надпись «Разве здесь Иран?», и Рафаэли, еврейка по национальности, срывает с себя никаб, под которым обнаруживается трехцветный свитшот бренда Hoodies.

Модель демонстрирует несколько движений, трясет головой, а в это время на заднем фоне играет песня со словами «Главное - это свобода, и только разорванные цепи будут ее ценой для меня».

Несмотря на то, что модель удалила видео из аккаунтов в социальных сетях, включая Facebook, она получила множество возмущенных отзывов, касающихся того, что реклама связывает отсутствие никаба со свободой.

«Бар Рафаэли, это было глупо, - написала одна из женщин. - Моя идея свободы включает в себя ношение хиджаба, если я хочу носить его, то буду. А такие ролики только создают исламофобию».

«Я уверена, что свобода - это возможность носить то, что кто-либо хочет. Эта реклама предвзята», - гласит один из комментариев.

Другая дама написала в Twitter, что это самое расистское, что она когда-либо видела, и невозможно поверить, что компания, заказавшая рекламу, поддержала это. Нашлись и те, кто посчитал, что после такого ролика Cosmopolitan и Armani должны отказаться от сотрудничества с моделью, если только они не поддерживают такие высказывания, как имевшие место в ролике.

Кроме удаления роликов из соцсетей, Рафаэли никак не отреагировала на волну критики.