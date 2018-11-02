Топ-модель в центре расистского скандала
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Бар Рафаэли оказалась под всеобщим вниманием после ее появления в израильской рекламе, которую многие назвали «расистской» и даже «исламофобной». Топ-модель, видимо, не ожидала такой резкой реакции публики, поскольку позднее удалила ролик из соцсетей.
Видео, название у которого - «Свобода - это главное», появилось на страничке Рафаэли в Facebook, 33-летняя модель появляется в ролике одетой в никаб - предмет одежды, который носят некоторые мусульманские женщины. Затем на экране появляется надпись «Разве здесь Иран?», и Рафаэли, еврейка по национальности, срывает с себя никаб, под которым обнаруживается трехцветный свитшот бренда Hoodies.
Модель демонстрирует несколько движений, трясет головой, а в это время на заднем фоне играет песня со словами «Главное - это свобода, и только разорванные цепи будут ее ценой для меня».
Несмотря на то, что модель удалила видео из аккаунтов в социальных сетях, включая Facebook, она получила множество возмущенных отзывов, касающихся того, что реклама связывает отсутствие никаба со свободой.
«Бар Рафаэли, это было глупо, - написала одна из женщин. - Моя идея свободы включает в себя ношение хиджаба, если я хочу носить его, то буду. А такие ролики только создают исламофобию».
«Я уверена, что свобода - это возможность носить то, что кто-либо хочет. Эта реклама предвзята», - гласит один из комментариев.
Другая дама написала в Twitter, что это самое расистское, что она когда-либо видела, и невозможно поверить, что компания, заказавшая рекламу, поддержала это. Нашлись и те, кто посчитал, что после такого ролика Cosmopolitan и Armani должны отказаться от сотрудничества с моделью, если только они не поддерживают такие высказывания, как имевшие место в ролике.
Кроме удаления роликов из соцсетей, Рафаэли никак не отреагировала на волну критики.
А вы как считаете? 3
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Елена / 02.11.18 12:35Ну реклама и правда какая-то нелепая, к чему там этот мусульманский наряд, неужели ничего придумать другого не могли, сами виноваты. Хотя может они и специально скандал спровоцировали, тогда это слишком грязный ход.
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Зизи / 02.11.18 12:31Такая реакция была предсказуема, наверняка все специально делалось, чтобы создать вокруг рекламы шумиху, черный пиар.
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Алла / 02.11.18 12:30Совсем уже безумные все стали в этом мире, во всем видят подтекст, во всем видят подвох. Вот если вспомнить эту историю с нашим модельером Ульяной Сергеенко, которая сказала безобидную фразу, а ее тоже обвинили в расизме, ее же заклевали потом. В общем творить теперь надо аккуратно, с оглядкой, куда мы пришли?