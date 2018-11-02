 
 
 

 
 
На главную
 
 

Топ-модель в центре расистского скандала


0 0

Бар Рафаэли оказалась под всеобщим вниманием после ее появления в израильской рекламе, которую многие назвали «расистской» и даже «исламофобной». Топ-модель, видимо, не ожидала такой резкой реакции публики, поскольку позднее удалила ролик из соцсетей.

Видео, название у которого - «Свобода - это главное», появилось на страничке Рафаэли в Facebook, 33-летняя модель появляется в ролике одетой в никаб - предмет одежды, который носят некоторые мусульманские женщины. Затем на экране появляется надпись «Разве здесь Иран?», и Рафаэли, еврейка по национальности, срывает с себя никаб, под которым обнаруживается трехцветный свитшот бренда Hoodies.

Модель демонстрирует несколько движений, трясет головой, а в это время на заднем фоне играет песня со словами «Главное - это свобода, и только разорванные цепи будут ее ценой для меня».
Несмотря на то, что модель удалила видео из аккаунтов в социальных сетях, включая Facebook, она получила множество возмущенных отзывов, касающихся того, что реклама связывает отсутствие никаба со свободой.

«Бар Рафаэли, это было глупо, - написала одна из женщин. - Моя идея свободы включает в себя ношение хиджаба, если я хочу носить его, то буду. А такие ролики только создают исламофобию».

«Я уверена, что свобода - это возможность носить то, что кто-либо хочет. Эта реклама предвзята», - гласит один из комментариев.

Другая дама написала в Twitter, что это самое расистское, что она когда-либо видела, и невозможно поверить, что компания, заказавшая рекламу, поддержала это. Нашлись и те, кто посчитал, что после такого ролика Cosmopolitan и Armani должны отказаться от сотрудничества с моделью, если только они не поддерживают такие высказывания, как имевшие место в ролике.

Кроме удаления роликов из соцсетей, Рафаэли никак не отреагировала на волну критики.


0 Не нравится 0 Нравится 02.11.2018 Теги: Бар Рафаэли

А вы как считаете? 3  

Оставить комментарий
  • Елена / 02.11.18 12:35
    -
    1
    +
    Ну реклама и правда какая-то нелепая, к чему там этот мусульманский наряд, неужели ничего придумать другого не могли, сами виноваты. Хотя может они и специально скандал спровоцировали, тогда это слишком грязный ход.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Зизи / 02.11.18 12:31
    -
    1
    +
    Такая реакция была предсказуема, наверняка все специально делалось, чтобы создать вокруг рекламы шумиху, черный пиар.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Алла / 02.11.18 12:30
    -
    1
    +
    Совсем уже безумные все стали в этом мире, во всем видят подтекст, во всем видят подвох. Вот если вспомнить эту историю с нашим модельером Ульяной Сергеенко, которая сказала безобидную фразу, а ее тоже обвинили в расизме, ее же заклевали потом. В общем творить теперь надо аккуратно, с оглядкой, куда мы пришли?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору