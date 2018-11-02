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Джулия Робертс призналась в любви


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Джулия Робертс назвала своего мужа Дэнни Модера «самым любимым человеком» и «лучшим решением», которое она когда-либо принимала. Звезда рассказала о своем браке во время беседы с актрисой Гвинет Пэлтроу в подкасте Goop.

Джулия поделилась в беседе с коллегой некоторыми подробностями из ее личной жизни. Она призналась, что встреча с оператором и кинематографистом Модером, случившаяся почти двадцать лет назад, была для нее подобна землетрясению, выйдя за него замуж, она поняла, что ее жизнь уже никогда не будет прежней в лучшем смысле, какой только можно представить.

«Это какая-то алхимия, - говорит актриса о своих отношениях с мужем, от которого у нее трое детей. - Он действительно, в этот самый день, в эту самую минуту, мой любимый человек. Я придаю больше значения его словам или взглядам, чем чьим-либо другим. Нам очень повезло, что мы действительно любим и наслаждаемся обществом друг друга».

Звезда также добавила, что удачей является и гармония в том, как супруги делают все. Она признает, что они делают все по-разному, как и должны делать люди, но есть нечто общее в подходе к миру, что позволяет им быть вместе, пишет издание independent.ie.

По словам Робертс, впервые встретив будущего мужа, она почувствовала, что может полностью изменить свою судьбу и имеет полный контроль над ней. «Лучшее решение, которое я когда-либо принимала, было начать отношения с Дэнни Модером», - признается она.

До Модера актриса была замужем за певцом кантри Лайлом Ловеттом (с 1993 по 1995 годы), и у нее были романы с Бенджамином Брэттом, Мэттью Перри и Кифером Сазерлендом. Модер был женат, когда встретил Робертс в 2000 году на съемочной площадке фильма «Мексиканец», но затем он развелся и женился на Джулии в 2002 году.

Краткая информация о Джулии Робертс

Имя: Джулия Робертс

День рождения: 28.10.1967

Возраст: 51 год

Место рождения: Атланта, Джорджия, США

Рост: 175 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 02.11.2018 Теги: Джулия Робертс

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  • Ирина / 03.11.18 02:23
    -
    0
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    Думаю, секрет в любви. Если любишь человека, то он не надоест, но все равно важно вносить разнообразие, чтобы не приедалось все. У них публичная жизнь, съемки, выходы в свет, так не заскучаешь.
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  • Вера / 03.11.18 02:21
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    0
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    Мой брак распался через 10 лет, просто мы перестали быть интересными друг другу, поселилась скука, мы даже стали спать раздельно. А потом мы дружно и без скандалов решили пойти разными путями. А они женаты уже 16 лет и до сих пор влюблены друг в друга. Для меня это фантастика. В чем секрет?
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  • Анна / 02.11.18 12:37
    -
    1
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    Она, как и любая женщина, заслуживает семейного счастья. Очень похвально, что она смогла на долгие годы сохранить свой брак в таком виде, не каждому дана эта способность любить.
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