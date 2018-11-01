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Интим-фото Урганта облетело сеть


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Увидеть Ивана во всей красе смогли минимум 2 миллиона людей. На опубликованной фотографии телеведущий восседает на велосипеде. Из одежды на нем… нет ничего.

Интересное фото появилось на официальной странице Ивана. Выяснилось, что опубликовал его он сам. Телеведущий не смог остаться в стороне от прошедшей череды скандалов с украденными у звезд фотографиями интимного характера.

Телеведущий резонно заметил, что не понимает, зачем подобные фото вообще хранить в телефоне, который легко может попасть в руки третьих лиц. Он призвал всех своих поклонников и коллег делать подобные снимки в ателье. К публикации Иван приложил карточку, стилизованную под работы фотографов прошлого века. Интимные места телеведущий предусмотрительно размыл кистями фоторедактора.

Юмор шоумена поклонники оценили. «Если бы все интимные фото, распространенные в интернете, были похожи на это – мир изменился бы к лучшему!», «Молодец! Умеет красиво приколоться».

Самые бдительные заметили, что вся фотография – это фотошоп. Таким образом Иван просто привлек внимание к актуальной сегодня проблеме и в шуточной форме напомнил любителям подобного искусства о потенциальном риске быть увиденными тысячами людей. 

Краткая информация об Иване Урганте

Имя: Иван Ургант

Отчество: Андреевич

День рождения: 16.04.1978

Возраст: 40 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 195 см

Вес: 98 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: телеведущий, актер, музыкант

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0 Не нравится 0 Нравится 01.11.2018 Теги: Иван Ургант

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