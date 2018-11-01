Клип Седоковой запретили на ТВ
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Творчество Седоковой оказалось слишком смелым. Ее новый клип, снятый знаменитым режиссером Аланом Бадоевым, к трансляции на ТВ не допускают. Об этом сообщила сама певица. По ее словам, такое решение не могло ее не расстроить, но для всех желающих "Шантарам" будет доступен на интернет-ресурсах.
В видеоряде на трек Седокова появилась в провокационном виде. В некоторых сценах кажется, что Аня полностью обнажена, но это не так. Одеждой для нее служило боди телесного цвета с открытыми плечами. В полумраке оно полностью сливалось с кожей певицы.
Помимо неоднозначного внешнего вида, смутили цензоров сцены, намекающие на убийство. По сюжету клипа Седокова лишает жизни своего любовника, с которым до этого вступает в интимную близость.
Большинству поклонников клип понравился. Успели многие оценить и изменившуюся фигуру Седоковой, которую она на протяжении длительного времени тщательно ретушировала на фото. Невысокая Аня обзавелась формами не хуже, чем сестры Кардашьян.
Работой и видеорядом она довольна. Певица отметила, что Алану удалось достучаться до ее души, достать и продемонстрировать всем желающим ее тайны, шрамы и боль, которую певице доводилось переживать.
Краткая информация об Анне Седоковой
Имя: Анна Седокова
Отчество: Владимировна
День рождения: 16.12.1982
Возраст: 35 лет
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 170 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса, ведущая
Фотографии
Фотографии
Как вам новый клип Седоковой? 5
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Leticia / 01.11.18 12:39Сюжет один и тот же, а тщательно отретушированная Аннушка, подает под имитацией оральных ласк свои душевные страдания. Это глубоко! Это в самую суть души! У половины инстаграм она там и находится, между прочим! Браво!
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Малашка / 01.11.18 12:33Не понимаю, почему ее хают? Голос средненький, как и у всех, но она чаще поет вживую и делает это хорошо. То, что дети от разных. Ну бывает – баба-дура. Так ведь не бросила еще ни одного.