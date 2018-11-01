Клип Седоковой запретили на ТВ

Творчество Седоковой оказалось слишком смелым. Ее новый клип, снятый знаменитым режиссером Аланом Бадоевым, к трансляции на ТВ не допускают. Об этом сообщила сама певица. По ее словам, такое решение не могло ее не расстроить, но для всех желающих "Шантарам" будет доступен на интернет-ресурсах.

В видеоряде на трек Седокова появилась в провокационном виде. В некоторых сценах кажется, что Аня полностью обнажена, но это не так. Одеждой для нее служило боди телесного цвета с открытыми плечами. В полумраке оно полностью сливалось с кожей певицы.

Помимо неоднозначного внешнего вида, смутили цензоров сцены, намекающие на убийство. По сюжету клипа Седокова лишает жизни своего любовника, с которым до этого вступает в интимную близость.

Большинству поклонников клип понравился. Успели многие оценить и изменившуюся фигуру Седоковой, которую она на протяжении длительного времени тщательно ретушировала на фото. Невысокая Аня обзавелась формами не хуже, чем сестры Кардашьян.

Работой и видеорядом она довольна. Певица отметила, что Алану удалось достучаться до ее души, достать и продемонстрировать всем желающим ее тайны, шрамы и боль, которую певице доводилось переживать.