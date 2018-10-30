Селфи Синди Кроуфорд без макияжа

Синди Кроуфорд начала неделю с того, чтобы дать отдых себе и своей коже. Cупермодель, которой исполнилось 52 года, выложила в понедельник селфи без макияжа в Insta. На снимке она лежит в черной футболке с длинными рукавами и широко улыбается.

«Время восстановиться», - написала модель под снимком. И если ей нужно время для восстановления и отдыха, то только потому, что она была очень занята в предыдущие дни, празднуя Хэллоуин на двух вечеринках.

В пятницу она вместе с мужем Рэнди Гербером и детьми, 17-летней Кайей и 19-летним Пресли, была на мероприятии в Лос-Анджелесе. На Синди были светлый парик и желтое платье, соответствующее образу певицы Дебби Харри из группы Blondie, а Рэнди надел рыжий парик и нарисовал молнию на лице, позаимствовав образ из арсенала Дэвида Боуи. Кайя в черном парике повторяла другую икону рока - Джоан Джетт.

А в субботу Кроуфорд оделась в винтажный костюм бортпроводницы и подавала бокалы мужу и Джорджу Клуни, одетым как пилоты, во время полета в Лас-Вегас на вечеринку, организованную компанией по производству текилы Casamigos, основанной Клуни и Гербером. В 2017 году компания была продана за 1 миллиард долларов.

Поклонники не устают восхищаться красотой Синди, а сама она называет одной из причин своего сияющего вида здоровое питание, пишет издание PEOPLE.

Кстати, Синди недавно вложила деньги в компанию по производству мороженого. Теперь она говорит, что проводить время с семьей за мороженым после ужина - это весело. Она признается, что исключила из рациона вредные углеводы, такие как паста, хлеб и рис. Теперь из вредного остались для нее только коктейли и шоколад.

Синди говорит, что для нее важно, чтобы ее дети, которые также начинают модельную карьеру, не думали, что все зависит от диеты. «Особенно это касается Кайи, - сказала Кроуфорд. - Я не хочу, чтобы она думала, что для карьеры модели необходимо отказаться от многих удовольствий в жизни».