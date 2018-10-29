Приставы взялись за Зверева

Фамилия Сергея Зверева появилась на сайте судебных приставов. Артист оказался в числе злостных неплательщиков. Задолженностей у него много.

В перечне долгов, опубликованных на официальном сайте структуры, значатся:

коммунальные платежи;

транспортный налог;

государственная пошлина;

а также пеня набежавшая за неуплату.

Долги датированы 2017 и 2018 годом.

Общая сумма долга Зверева составляет порядка 100 тысяч рублей. Наличие проблем никак не повлияло на уровень жизни Зверева. Со своими поклонниками он регулярно делится фотографиями и видео того, как проводит время. Сергей часто посещает рестораны столицы и не отказывает себе в таких деликатесах, как устрицы и камчатские крабы. Также Зверев владеет апартаментами в элитном районе столицы и разъезжает на автомобиле премиального класса.

У поклонников возникли предположения, что дела у Зверева на самом деле плохи. Ведь его появления в дорогих ресторанах с ссылками на них – это всего лишь реклама, и трапезы достаются ему бесплатно. Такие предположения представители Зверева опровергают.

По их словам, долги по коммунальным платежам, скорее всего, возникли из-за занятости артиста. Он постоянно разъезжает по стране с мастер-классами и попросту забывает вовремя оплачивать счета. Что касается транспортного налога, артист давно его погасил. Более того, автомобиль Porshe, на который приходила квитанция, уже давно продан. Относительно этой ситуации Сергей уже ведет разбирательства с приставами, которые не закрывают эту задолженность и начисляют по ней пеню.