Лили-Роуз Депп снялась топлес

Лили-Роуз Депп считается одной из самых красивых молодых актрис и моделей в Голливуде. Она работает с Chanel и снялась в новом фильме Гарреля «Верный человек». Теперь же 19-летняя звезда появится на обложке зимнего выпуска издания V Magazine.

С тех пор, как Депп стала работать на Chanel в 2014 году, она участвовала во множестве кампаний, включая рекламу легендарной Chanel №5. Девушка бесчисленное количество раз появлялась на подиуме и даже закрывала показ в 2017 году. Но, несмотря на то, что она проводит почти все время в свете прожекторов и даже появится топлес на обложке журнала V Magazine, она все еще остается весьма скромной персоной.

«Я очень скромная, когда дело касается подобных вещей, вот почему мне так нравится быть актрисой, - сказала она бравшей у нее интервью Кристен Стюарт. - Это позволяет мне измениться и сделать нечто мне несвойственное. Мне проще вести себя так, как кто-либо другой, чем быть самой собой».

В сопроводительном интервью Лили признается, что она очень много читает и на протяжении многих лет буквально «одержима» книгами Харуки Мураками. «Это мой любимый автор, - говорит она. - Сейчас я читаю «Дневники баскетболиста» Джима Кэрролла и получаю море удовольствия».

Также в интервью она обсуждает ее любимый фильм «Ослиная шкура», снятый во Франции в 1970 году. Но при этом она признается: «Не думай, что я не смотрела «Сумерки», когда была моложе. Я была настоящей фанаткой».

Во время фотосессии для журнала к ней присоединилась также работавшая ранее для Chanel Памела Андерсон. «У Лили совершенно невероятный дух. Я чувствую нежную связь с ней, как будто у Анаис Нин и меня была маленькая сестра и, возможно, одни и те же родители, - говорит Памела. - Лили прекрасно знает о своей красоте и привлекательности. И при всем этом остается невинной».