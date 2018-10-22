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В ДТП погибла Поплавская


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К сожалению, актриса погибла на месте. Виновник ДТП уже задержан. В аварии есть и другие пострадавшие.

Страшная авария случилась рано утром 20 октября под Киевом. Автобус, в котором находилась Марина Поплавская вместе с другими участниками команды «Дизель шоу», двигался по столичной трассе со скоростью 100 км/час.

Водитель, управлявший транспортным средством, уснул за рулем и врезался в грузовик транспортной компании. Основной удар пришелся на пассажирку, сидящую на переднем сидении. Ею оказалась Марина Поплавская.

Столкновение оказалось настолько мощным, что женщине оторвало ноги. К сожалению, спасти ее было невозможно. Актриса скончалась на месте.

Еще несколько пассажиров автобуса попали в столичные поликлиники с травмами разной степени тяжести. На данный момент их жизни уже ничто не угрожает.

Виновник аварии уже задержан, сам он в ДТП не пострадал. В ближайшее время его привлекут к уголовной ответственности.

Марина Поплавская хорошо известна поклонникам юмористических передач. Ранее она принимала участие в играх КВН, позже стала артисткой «Дизель шоу». Долгое время юмористическое поприще было для женщины увлечением, в основное время она работала в школе педагогом. В 2017 году из-за роста популярности ей пришлось выбирать между педагогикой и юмором, и Марина уволилась из учебного заведения. 


0 Не нравится 0 Нравится 22.10.2018 Теги: Марина Поплавская

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