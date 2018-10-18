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Секреты воспитания и Белоснежка


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Кристен Белл не против сказки про Белоснежку, но это не означает, что она согласна со всем, чему такие персонажи учат детей. Актриса, которой исполнилось 38 лет, ответственно относится к воспитанию двух наследниц, поэтому некоторые посылы этой сказки ее смущают.

Актриса, которая является матерью пятилетней Линкольн и трехлетней Дельты, поведала в новом интервью для издания Parents, что любит читать детям сказки на ночь. Потом они обсуждают прочитанное. «Когда я закрываю «Белоснежку», я поворачиваюсь к моим девочкам и спрашиваю, не считают ли они странным, что Белоснежка не спросила ведьму, почему ей нужно съесть яблоко. Или откуда она взяла то яблоко. Я спрашиваю у них, взяли бы они еду у незнакомцев, и они в один голос кричат, что не стали бы делать это. Тогда я понимаю, что все делаю правильно».

Белл также спрашивает своих девочек о том знаменитом поцелуе, который присутствует в сказке. «Не думаете ли вы, что выглядит странным поцелуй принцем Белоснежки без ее разрешения? - задается вопросом Кристен. - Нельзя же целовать того, кто спит».

Белл говорит, что чтение книг детям очень важно для нее. «Мозг моих детей как голодный желудок, - говорит она. - Я должна насыщать его каждый день. Даже если я тороплюсь и у меня много дел, я должна насытить их разум также, как и их желудок».

Помимо этого, актриса рассказала изданию PEOPLE о том, как она следует правилу «одного пальца». «Моя малышка - сущее стихийное бедствие, - сказала актриса. - Ей хочется все потрогать. Однажды мне сказали, что можно позволить ей прикасаться к вещам одним пальцем и что это очень нравится детям. Теперь, если она хочет прикоснуться к вазе, я говорю ей, что тоже хочу сделать это, но для этого мы должны использовать один палец».

Краткая информация о Кристене Белл

Имя: Кристен Белл

День рождения: 18.06.1980

Возраст: 38 лет

Место рождения: Детройт

Рост: 155 см

Вес: 45 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 18.10.2018 Теги: Кристен Белл

А вы что думаете об этом? 1  

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  • Doremi / 19.10.18 04:07
    -
    0
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    Мой комент, и, соответственно, мнение по поводу высказывания актрисы был: "маразм", его удалили. Могу сказать - Маразм крепчал. Ну или - идиотизм. На выбор. Свобода слова, говорите?
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