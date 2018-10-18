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Пригожин: «Мне не хотелось жить»


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Семейная жизнь Иосифа оказалась далеко не безоблачной. Кризисные периоды, по признанию продюсера, могли закончиться трагедией.

 Иосиф Пригожин впервые женился в возрасте 19 лет. В это же время он стал отцом. По признанию Иосифа, его отношения с супругой были сложными. Он был не готов к свалившейся на него ответственности. Обязанности отца и мужа были ему в тягость. Душевное стояние и положение дел в тот период жизни были настолько плачевными, что он не понимал, в чем смысл происходящего. Продюсер признается, что жить ему не хотелось, и он часто задумывался о самоубийстве. Иосиф отмечает, что негативные мысли роились в его голове 24 часа в сутки.

Позже он смог справиться с обстоятельствами, перебороть депрессию, а также проанализировать причины такого состояния.

Раннее отцовство, по мнению Пригожина, стало большой ошибкой. В период, когда он хотел заниматься карьерой, его погружали в бытовые проблемы. Оценить всю радость того, как растут дети, в тот период он не мог. Иосиф отмечает, что и сам еще был ребенком.

Сейчас Иосиф многодетный отец. Он воспитывает троих родных детей и троих детей Валерии. Он не помогает им. Продюсер убежден, что дети уже взрослые, здоровые и поэтому должны обеспечивать себя самостоятельно.

Краткая информация об Иосифе Пригожине

Имя: Иосиф Пригожин

Отчество: Игоревич

День рождения: 02.04.1969

Возраст: 49 лет

Место рождения: г. Махачкала

Рост: 172 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: музыкальный продюсер

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0 Не нравится 0 Нравится 18.10.2018 Теги: иосиф пригожин

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