Пригожин: «Мне не хотелось жить»
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Семейная жизнь Иосифа оказалась далеко не безоблачной. Кризисные периоды, по признанию продюсера, могли закончиться трагедией.
Иосиф Пригожин впервые женился в возрасте 19 лет. В это же время он стал отцом. По признанию Иосифа, его отношения с супругой были сложными. Он был не готов к свалившейся на него ответственности. Обязанности отца и мужа были ему в тягость. Душевное стояние и положение дел в тот период жизни были настолько плачевными, что он не понимал, в чем смысл происходящего. Продюсер признается, что жить ему не хотелось, и он часто задумывался о самоубийстве. Иосиф отмечает, что негативные мысли роились в его голове 24 часа в сутки.
Позже он смог справиться с обстоятельствами, перебороть депрессию, а также проанализировать причины такого состояния.
Раннее отцовство, по мнению Пригожина, стало большой ошибкой. В период, когда он хотел заниматься карьерой, его погружали в бытовые проблемы. Оценить всю радость того, как растут дети, в тот период он не мог. Иосиф отмечает, что и сам еще был ребенком.
Сейчас Иосиф многодетный отец. Он воспитывает троих родных детей и троих детей Валерии. Он не помогает им. Продюсер убежден, что дети уже взрослые, здоровые и поэтому должны обеспечивать себя самостоятельно.
Краткая информация об Иосифе Пригожине
Имя: Иосиф Пригожин
Отчество: Игоревич
День рождения: 02.04.1969
Возраст: 49 лет
Место рождения: г. Махачкала
Рост: 172 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: музыкальный продюсер
Фотографии
Фотографии
Считаете ли вы правильным мнение Иосифа о раннем отцовстве? 3
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Qvik / 18.10.18 15:23Контрацептивы вам в помощь ребята и послушайте умного дядю!
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Рита / 18.10.18 14:48Раннее родительство не осознано ни для отца, ни для матери. В мире, где сейчас половина инфантилов – это большая глупость!
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Миронова / 18.10.18 14:38Полностью согласна. У меня муж был молодой, очень. Ничего он не оценил, все прошло мимо.