Стас Пьеха попал в больницу

Певцу пришлось прервать концертную деятельность и изменить рабочий график. Он попал в больницу, и в ближайшее время будет проходить курс лечения. Как долго он продлится, будет зависеть от организма артиста.

Сам Стас надеется на достаточно скорое восстановление. Причиной плохого самочувствия, по его словам, стала работа на износ. Артист признался, что в последнее время работает слишком много. Плотная занятость и усталость спровоцировали развитие заболевания.

По предварительным данным диагноз артиста: острый панкреатит. Сам певец на эту тему не особо распространяется. Он рассказал подписчикам, что не сахарный и с ним все в порядке. Единственное, что ему придется сделать сразу после выздоровления – это скорректировать режим питания и пересмотреть план рабочего графика и спортивных нагрузок.

Напомним, что ранее у певца были проблемы с алкоголем и наркотиками, в чем он признавался сам. Пьеха рад, что ему в свое время удалось избавиться от пагубных привычек. Он рассказал, что помогла ему в этом ситуация, когда он едва не погиб в алкогольном угаре.

Певец уснул с сигаретой в зубах, от нее стал гореть свитер. В этот же момент в комнату зашла его мать. Она разбудила молодого человека, Стас скинул свитер с себя, и женщина увидела сына с обнаженным торсом. В течение длительного времени он скрывался и не показывался перед ней с обнаженными руками, чтобы родительница не заметила следы от инъекций.

Когда правда вскрылась, Стас во всем обвинил родителей. Он заявил, что ему не хватало внимания от мамы и бабушки, из-за чего он и пустился во все тяжкие. Со временем ему удалось понять своих близких и принять тот факт, что ему желали исключительно хорошего. Теперь он сам стал отцом и совершенно по-другому оценивает эту ситуацию.