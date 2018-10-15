 
 
 

 
 
На главную
 
 

Стас Пьеха попал в больницу


0 0

Певцу пришлось прервать концертную деятельность и изменить рабочий график. Он попал в больницу, и в ближайшее время будет проходить курс лечения. Как долго он продлится, будет зависеть от организма артиста.

Сам Стас надеется на достаточно скорое восстановление. Причиной плохого самочувствия, по его словам, стала работа на износ. Артист признался, что в последнее время работает слишком много. Плотная занятость и усталость спровоцировали развитие заболевания.

По предварительным данным диагноз артиста: острый панкреатит. Сам певец на эту тему не особо распространяется. Он рассказал подписчикам, что не сахарный и с ним все в порядке. Единственное, что ему придется сделать сразу после выздоровления – это скорректировать режим питания и пересмотреть план рабочего графика и спортивных нагрузок.

Напомним, что ранее у певца были проблемы с алкоголем и наркотиками, в чем он признавался сам. Пьеха рад, что ему в свое время удалось избавиться от пагубных привычек. Он рассказал, что помогла ему в этом ситуация, когда он едва не погиб в алкогольном угаре.

Певец уснул с сигаретой в зубах, от нее стал гореть свитер. В этот же момент в комнату зашла его мать. Она разбудила молодого человека, Стас скинул свитер с себя, и женщина увидела сына с обнаженным торсом. В течение длительного времени он скрывался и не показывался перед ней с обнаженными руками, чтобы родительница не заметила следы от инъекций.

Когда правда вскрылась, Стас во всем обвинил родителей. Он заявил, что ему не хватало внимания от мамы и бабушки, из-за чего он и пустился во все тяжкие. Со временем ему удалось понять своих близких и принять тот факт, что ему желали исключительно хорошего. Теперь он сам стал отцом и совершенно по-другому оценивает эту ситуацию.

Краткая информация о Стасе Пьеха

Имя: Стас Пьеха

Отчество: Пятрасович

День рождения: 13.08.1980

Возраст: 38 лет

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 182 см

Вес: 73 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: певец, шоумен

Смотреть фотографии с Стасом Пьеха

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 15.10.2018 Теги: Стас Пьеха

Как вы думаете, Стас мог вернуться к пагубным привычкам? 4  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору