Из-за болезни Губин стремительно стареет
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Поклонники Губина рассказали о том, как плохо стал выглядеть мужчина. Из-за проблем со здоровьем врачи рекомендовали певцу сменить климат. Артист последовал советам специалистов. Он подписал договор со страховой компанией, обезопасив жилище в столице, и уехал в Сочи.
По словам свидетелей, певец проживает в районе Красной Поляны. Периодически он переезжает из гостиницы в гостиницу и охотно гуляет по местным улицам.
Узнают его поклонники с трудом. Как оказалось 44-летний мужчина выглядит на 20 лет старше своего паспортного возраста. Состояние кожи его лица, по словам очевидцев, наводит на мысли о злоупотреблении запрещенными препаратами и алкоголем.
На внешний вид артиста могло повлиять заболевание нервной системы. Мужчина испытывает постоянные лицевые боли.
Примечательно, что Андрей общается с желающими без малейшего намека на звездную болезнь. Он фотографируется и без стеснения отвечает на вопросы. Правда, иногда ведет себя странно. Например, может ни с того, ни с сего запеть свои хиты прямо на кассе супермаркета.
Как долго Андрей будет жить в Сочи, и собирается ли возвращаться в столицу, сам певец не говорит.
Краткая информация об Андрее Губине
Имя: Андрей Губин
Отчество: Викторович
День рождения: 30.04.1974
Возраст: 44 года
Место рождения: Уфа
Рост: 166 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: певец
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Губин еще сможет вернуться на сцену? 5
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Кристина П. / 15.10.18 13:43Хороший был парень в свое время. Выглядеть стал действительно плохо. Желаю выздоровления!
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Up_tour / 15.10.18 13:26А кому он нужен? Три прихлопа, два притопа? Это уже никому не интересно.
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Маша / 15.10.18 12:52Нет, после последних шоу, могу сказать, что он неадекватный какой-то.