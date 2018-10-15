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Из-за болезни Губин стремительно стареет


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Поклонники Губина рассказали о том, как плохо стал выглядеть мужчина. Из-за проблем со здоровьем врачи рекомендовали певцу сменить климат. Артист последовал советам специалистов. Он подписал договор со страховой компанией, обезопасив жилище в столице, и уехал в Сочи.

По словам свидетелей, певец проживает в районе Красной Поляны. Периодически он переезжает из гостиницы в гостиницу и охотно гуляет по местным улицам.

Узнают его поклонники с трудом. Как оказалось 44-летний мужчина выглядит на 20 лет старше своего паспортного возраста. Состояние кожи его лица, по словам очевидцев, наводит на мысли о злоупотреблении запрещенными препаратами и алкоголем.

На внешний вид артиста могло повлиять заболевание нервной системы. Мужчина испытывает постоянные лицевые боли.

Примечательно, что Андрей общается с желающими без малейшего намека на звездную болезнь. Он фотографируется и без стеснения отвечает на вопросы. Правда, иногда ведет себя странно. Например, может ни с того, ни с сего запеть свои хиты прямо на кассе супермаркета.

Как долго Андрей будет жить в Сочи, и собирается ли возвращаться в столицу, сам певец не говорит.

Краткая информация об Андрее Губине

Имя: Андрей Губин

Отчество: Викторович

День рождения: 30.04.1974

Возраст: 44 года

Место рождения: Уфа

Рост: 166 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: певец

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0 Не нравится 0 Нравится 15.10.2018 Теги: Андрей Губин

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