Девушка Соколовского: кто она?

Новая дама сердца Соколовского – девушка активная и эффектная. Она увлекается спортом и является лицом марки Reebok в России. Зовут ее Наталья.

Доказательство того, что именно Наташа стала спутницей Соколовского, любопытные поклонники нашли нехитрым путем. Выдали молодых людей общие геолокации, снимки и посты. Примерно в одно и то же время Наташа и Влад публиковали фотографии своих тренировок. Кадры влюбленные снимали на одной спортивной площадке, но с разных ракурсов. В подписи к фото они вложили одинаковые мысли.

Соколовский и его новая пассия проводят много времени вместе. Они гуляют, тренируются и устраивают романтические ужины. Видео последнего Влад опубликовал в своем сторис.

Защитники Дакоты Влада за столь скоропалительный роман осуждают. Кстати, именно Рита сообщила, что у Влада есть постоянная девушка. Певица рассказала, что на протяжении последнего месяца он прекрасно проводит с ней время и не переживает о развалившемся браке.

О Наталье известно немного. Помимо спорта, она катается на водных лыжах, а зимой предпочитает проводить время в Куршевеле. Также у девушки есть ребенок. Это мальчик дошкольного возраста, которого Наталья активно приобщает к спорту.

Объявит ли Влад о своей новой пассии или его отношения с Натальей закончатся, так и не успев начаться, покажет время.