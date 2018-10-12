Девушка Соколовского: кто она?
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Новая дама сердца Соколовского – девушка активная и эффектная. Она увлекается спортом и является лицом марки Reebok в России. Зовут ее Наталья.
Доказательство того, что именно Наташа стала спутницей Соколовского, любопытные поклонники нашли нехитрым путем. Выдали молодых людей общие геолокации, снимки и посты. Примерно в одно и то же время Наташа и Влад публиковали фотографии своих тренировок. Кадры влюбленные снимали на одной спортивной площадке, но с разных ракурсов. В подписи к фото они вложили одинаковые мысли.
Соколовский и его новая пассия проводят много времени вместе. Они гуляют, тренируются и устраивают романтические ужины. Видео последнего Влад опубликовал в своем сторис.
Защитники Дакоты Влада за столь скоропалительный роман осуждают. Кстати, именно Рита сообщила, что у Влада есть постоянная девушка. Певица рассказала, что на протяжении последнего месяца он прекрасно проводит с ней время и не переживает о развалившемся браке.
О Наталье известно немного. Помимо спорта, она катается на водных лыжах, а зимой предпочитает проводить время в Куршевеле. Также у девушки есть ребенок. Это мальчик дошкольного возраста, которого Наталья активно приобщает к спорту.
Объявит ли Влад о своей новой пассии или его отношения с Натальей закончатся, так и не успев начаться, покажет время.
Краткая информация о Владе Соколовском
Имя: Влад Соколовский
Отчество: Андреевич
День рождения: 24.09.1991
Возраст: 27 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: певец, танцор
Фотографии
Фотографии
Кто вам нравится больше: Наташа или Рита? 5
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Makadamia / 12.10.18 12:58Дакота всех уже достала...
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Настена / 12.10.18 12:04Проигрывает Ритка по всем статьям….
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Н-да / 12.10.18 11:53Новая покруче старенькой будет.
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Брест / 12.10.18 11:39Некорректное сравнение.