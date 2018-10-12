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Девушка Соколовского: кто она?


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Новая дама сердца Соколовского – девушка активная и эффектная. Она увлекается спортом и является лицом марки Reebok в России. Зовут ее Наталья.

Доказательство того, что именно Наташа стала спутницей Соколовского, любопытные поклонники нашли нехитрым путем. Выдали молодых людей общие геолокации, снимки и посты. Примерно в одно и то же время Наташа и Влад публиковали фотографии своих тренировок. Кадры влюбленные снимали на одной спортивной площадке, но с разных ракурсов. В подписи к фото они вложили одинаковые мысли.

Соколовский и его новая пассия проводят много времени вместе. Они гуляют, тренируются и устраивают романтические ужины. Видео последнего Влад опубликовал в своем сторис.

Защитники Дакоты Влада за столь скоропалительный роман осуждают. Кстати, именно Рита сообщила, что у Влада есть постоянная девушка. Певица рассказала, что на протяжении последнего месяца он прекрасно проводит с ней время и не переживает о развалившемся браке.

О Наталье известно немного. Помимо спорта, она катается на водных лыжах, а зимой предпочитает проводить время в Куршевеле. Также у девушки есть ребенок. Это мальчик дошкольного возраста, которого Наталья активно приобщает к спорту.

Объявит ли Влад о своей новой пассии или его отношения с Натальей закончатся, так и не успев начаться, покажет время. 

Краткая информация о Владе Соколовском

Имя: Влад Соколовский

Отчество: Андреевич

День рождения: 24.09.1991

Возраст: 27 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 178 см

Вес: 70 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: певец, танцор

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0 Не нравится 0 Нравится 12.10.2018 Теги: влад соколовский

Кто вам нравится больше: Наташа или Рита? 5  

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