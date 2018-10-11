Жена Гогена Солнцева стала выглядеть на 30

Несколько недель назад мастер эпатажа Гоген Солнцев объявил своим поклонникам, что отправляет любимую жену Катю на пластическую операцию. Общественностью новость была воспринята скептически, но, как выяснилось, зря.

Так, 8 октября в эфире одного из центральных телеканалов вышло ток-шоу, главными героями которого стали небезызвестные Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович. Эта семья вот уже длительное время эпатирует публику, демонстрируя на всю страну свои близкие отношения. И все бы ничего, но у супругов внушительная разница в возрасте - 26 лет! Причем, не в пользу Екатерины. Хотя этот факт, похоже, нисколько не смущал Солнцева, и он охотно появлялся с дамой сердца на публике.

И вдруг неожиданная новость: Катя делает пластическую операцию! Несколько недель после этого о женщине ничего не было слышно. И даже сам Гоген загадочно отмалчивался. А почему, поклонники узнали совсем недавно.

Оказывается, после хирургического вмешательства Екатерину просто не узнать! Женщина настолько преобразилась, что на свои 63 года попросту не выглядит. Кожа на ее лице без единой морщинки, губы подкачены, глаза приобрели выразительность. Поимо этого, у Кати в прекрасном состоянии зона декольте, а на ягодицах наблюдается абсолютное отсутствие целлюлита.

С первых минут появления на передаче, Гоген не скрывал своего восторга по поводу внешнего вида жены. Хотя, как выяснилось позже, в паре не все так гладко. И теперь у Солнцева появился весомый повод для ревности.