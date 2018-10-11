Жена Гогена Солнцева стала выглядеть на 30
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Несколько недель назад мастер эпатажа Гоген Солнцев объявил своим поклонникам, что отправляет любимую жену Катю на пластическую операцию. Общественностью новость была воспринята скептически, но, как выяснилось, зря.
Так, 8 октября в эфире одного из центральных телеканалов вышло ток-шоу, главными героями которого стали небезызвестные Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович. Эта семья вот уже длительное время эпатирует публику, демонстрируя на всю страну свои близкие отношения. И все бы ничего, но у супругов внушительная разница в возрасте - 26 лет! Причем, не в пользу Екатерины. Хотя этот факт, похоже, нисколько не смущал Солнцева, и он охотно появлялся с дамой сердца на публике.
И вдруг неожиданная новость: Катя делает пластическую операцию! Несколько недель после этого о женщине ничего не было слышно. И даже сам Гоген загадочно отмалчивался. А почему, поклонники узнали совсем недавно.
Оказывается, после хирургического вмешательства Екатерину просто не узнать! Женщина настолько преобразилась, что на свои 63 года попросту не выглядит. Кожа на ее лице без единой морщинки, губы подкачены, глаза приобрели выразительность. Поимо этого, у Кати в прекрасном состоянии зона декольте, а на ягодицах наблюдается абсолютное отсутствие целлюлита.
С первых минут появления на передаче, Гоген не скрывал своего восторга по поводу внешнего вида жены. Хотя, как выяснилось позже, в паре не все так гладко. И теперь у Солнцева появился весомый повод для ревности.
Как вы считаете, для кого Екатерина сделала операцию: для себя, мужа или любовника? 4
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clumsy snipe / 12.10.18 14:21Бога побойтесь, какие 30! Старушка была, старушка и осталась - гроб раскрашеный.
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Юля / 11.10.18 19:46Они друг другу очень подходят. Гоген такой старый по сути человек в молодом теле. Нашёл немолодую даму и создал ей "молодость". Гоген двигается и разговаривает как старик и "молодца" со старым голосом и мыслями. Да, вся эта пресловутая зона декольте прекрасна, а голос старушатка. Они оба молодящиеся старики.
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Людмила / 11.10.18 17:06А мне смешно! И ведь правда, 60 с гаком, а все туда-же. Хотя, после операции она и вправду неплохо выглядит. Не скажешь, что ей больше 40 лет И все равно искренности в их отношениях никакой нет. Ради пиара Гогена все делается. Хотя, Екатерине от этого только плюс. Когда с Солнцевым они разойдутся, новое лицо и новая грудь при ней останутся. А про любовника, мне кажется, бред все это! Тоже для пиара придумано.
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Забияка Тверь / 11.10.18 17:02Одни фрики, куда не глянь! Эта парочка уже намозолила глаза до такой степени, что тошнит от них! А теперь еще полгода будем обсуждать Катькины операции, любовников и т. д. А ведь бабке 63, Карл! Ей носки вязать надо и с внуками сидеть, а по ток-шоу бегать!