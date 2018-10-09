Секрет долгого брака от знаменитой певицы
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Долли Партон с юмором рассказывает о том, как добиться успешного брака продолжительностью в 52 года. Как признается кантри-певица, залогом счастья в ее долгом браке является юмор.
Прославленная певица кантри вышла замуж за Карла Дина в 1966 году, через два года после того, как они встретились возле прачечной в Нэшвилле, штат Теннесси. Долли было восемнадцать лет, Карл был на три года ее старше. Пара прожила жизнь в счастливом браке.
В интервью изданию Daily Mirror Долли рассказала, что залогом этого счастья была, прежде всего, их способность рассмешить друг друга. Певица, которой исполнилось 72 года, призналась, что именно юмор не позволил их браку развалиться.
«У Карла особенное чувство юмора, - сказала она. - Он невероятно забавный. Думаю, что и я тоже. Даже когда мы надоедали друг другу и были на грани скандала, мы никогда не говорили ничего такого, о чем можно было бы пожалеть, если бы один из нас внезапно умер. Обычно мы находили способ выйти из ситуации со смехом».
Помимо карьеры певицы, Долли успешна и как актриса, снявшись в таких фильмах, как «Стальные магнолии» и «Лучший маленький бордель в Техасе». В последнем она снялась вместе со знаменитым голливудским актером Бертом Рейнольдсом, который умер в сентябре в возрасте 82 лет.
Когда-то Берт так сказал о своей работе с фигуристой красоткой Долли: «Я проработал с ней так долго, что в конце концов научился поднимать взгляд на ее лицо».
В своем интервью Долли почтила его память. «Берт и я были хорошими друзьями, - сказала она. - Мне было очень грустно, когда он умер. Между нами было много общего».
А вы что считаете главным для счастливого брака? 5
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Лизи / 10.10.18 12:38Ну гормоны это в первую очередь, а также набор других составляющих, ради которых ты готов его или ее терпеть много лет))
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Лена / 10.10.18 12:37Мне кажется, жить долго можно, только если есть сильное влечение к человеку. Страсть и гормоны в союзе двух людей на первом месте.
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Марта / 10.10.18 12:35Прожить долго можно только с таким человеком, с которым у вас есть общие интересы, и должны они касаться не только быта, например, художнице с поэтом или писателем всегда будет о чем поговорить, а если есть о чем разговаривать, то люди не наскучат друг другу и через 50 лет.
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Света / 10.10.18 12:33Мне кажется, залог долгого и счастливого брака - умение чувствовать другого человека и наличие личных принципов, например, человек беспринципный запросто пойдет и изменит. А чувствовать другого человека важно, чтобы жить в ним в тандеме, а не как соседи, которые терпят друг друга ради жилплощади.
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Зоя / 10.10.18 12:30Ого, это такая редкость в наши дни, чтобы 52 года в браке, мы 10 лет с мужем вместе, а ругаемся уже как кошка с собакой.