 
 
 

 
 
На главную
 
 

Дакота Джонсон не беременна


0 0

Не так давно появились сведения о том, что голливудская звезда Дакота Джонсон беременна. Однако представители знаменитости заявляют, что она пока не ждет ребенка от Криса Мартина.

Пикантные слухи породила вечеринка, прошедшая в воскресенье, на которую были приглашены многие знаменитые друзья пары. В конце мероприятия в небо были выпущены голубые шарики. Многие сочли это заявлением о поле будущего ребенка.

Издание TMZ сообщало, что на вечеринку были приглашены родители Дакоты, Шон Пенн и Джулия Робертс. Официальные представители актрисы опровергли слухи. По их словам, вечеринка была всего лишь частью празднования дня рождения актрисы, которой недавно исполнилось 29 лет, пишет издание independent.

Говоря о своих отношениях с Крисом Мартином, Дакота неизменно заявляет, что безмерно счастлива, она старается не сообщать никаких деталей или планов. Родители Дакоты более откровенны. Так, в мае Мелани Гриффит поделилась своим мнением о Крисе. «Я в восторге от него! - призналась она. - Но Дакота очень скрытна во всем, что касается ее личной жизни, и я уважаю это».

Присоединился к ней в восторгах и Дон Джонсон, отец Дакоты. «Он очень милый парень, - сказал он про Криса. - Я встречался с ним и побывал на его концерте. Он очень талантливый музыкант. Я знаю, что Дакоте будет хорошо с ним».

У Криса уже есть двое детей от бывшей жены Гвинет Пэлтроу - четырнадцатилетняя Эппл и двенадцатилетний Мозес.

Напомним, Дакота стала известной благодаря роли Анастейши Стил в картине-трилогии «Пятьдесят оттенков серого», где продемонстрировала свою способность быть разноплановой актрисой. Дакота доказала, что получила роли и славу благодаря таланту и красоте, а не тому, что у нее звездные родители.

Краткая информация о Дакоте Джонсоне

Имя: Дакота Джонсон

День рождения: 04.10.1989

Возраст: 29 лет

Место рождения: Остин, штат Техас, США

Рост: 173 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: актриса, модель

Смотреть фотографии с Дакотой Джонсоном

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 09.10.2018 Теги: Дакота Джонсон

А вы что думаете об этом? 6  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору