Дакота Джонсон не беременна

Не так давно появились сведения о том, что голливудская звезда Дакота Джонсон беременна. Однако представители знаменитости заявляют, что она пока не ждет ребенка от Криса Мартина.

Пикантные слухи породила вечеринка, прошедшая в воскресенье, на которую были приглашены многие знаменитые друзья пары. В конце мероприятия в небо были выпущены голубые шарики. Многие сочли это заявлением о поле будущего ребенка.

Издание TMZ сообщало, что на вечеринку были приглашены родители Дакоты, Шон Пенн и Джулия Робертс. Официальные представители актрисы опровергли слухи. По их словам, вечеринка была всего лишь частью празднования дня рождения актрисы, которой недавно исполнилось 29 лет, пишет издание independent.

Говоря о своих отношениях с Крисом Мартином, Дакота неизменно заявляет, что безмерно счастлива, она старается не сообщать никаких деталей или планов. Родители Дакоты более откровенны. Так, в мае Мелани Гриффит поделилась своим мнением о Крисе. «Я в восторге от него! - призналась она. - Но Дакота очень скрытна во всем, что касается ее личной жизни, и я уважаю это».

Присоединился к ней в восторгах и Дон Джонсон, отец Дакоты. «Он очень милый парень, - сказал он про Криса. - Я встречался с ним и побывал на его концерте. Он очень талантливый музыкант. Я знаю, что Дакоте будет хорошо с ним».

У Криса уже есть двое детей от бывшей жены Гвинет Пэлтроу - четырнадцатилетняя Эппл и двенадцатилетний Мозес.

Напомним, Дакота стала известной благодаря роли Анастейши Стил в картине-трилогии «Пятьдесят оттенков серого», где продемонстрировала свою способность быть разноплановой актрисой. Дакота доказала, что получила роли и славу благодаря таланту и красоте, а не тому, что у нее звездные родители.