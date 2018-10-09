Дакота Джонсон не беременна
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Не так давно появились сведения о том, что голливудская звезда Дакота Джонсон беременна. Однако представители знаменитости заявляют, что она пока не ждет ребенка от Криса Мартина.
Пикантные слухи породила вечеринка, прошедшая в воскресенье, на которую были приглашены многие знаменитые друзья пары. В конце мероприятия в небо были выпущены голубые шарики. Многие сочли это заявлением о поле будущего ребенка.
Издание TMZ сообщало, что на вечеринку были приглашены родители Дакоты, Шон Пенн и Джулия Робертс. Официальные представители актрисы опровергли слухи. По их словам, вечеринка была всего лишь частью празднования дня рождения актрисы, которой недавно исполнилось 29 лет, пишет издание independent.
Говоря о своих отношениях с Крисом Мартином, Дакота неизменно заявляет, что безмерно счастлива, она старается не сообщать никаких деталей или планов. Родители Дакоты более откровенны. Так, в мае Мелани Гриффит поделилась своим мнением о Крисе. «Я в восторге от него! - призналась она. - Но Дакота очень скрытна во всем, что касается ее личной жизни, и я уважаю это».
Присоединился к ней в восторгах и Дон Джонсон, отец Дакоты. «Он очень милый парень, - сказал он про Криса. - Я встречался с ним и побывал на его концерте. Он очень талантливый музыкант. Я знаю, что Дакоте будет хорошо с ним».
У Криса уже есть двое детей от бывшей жены Гвинет Пэлтроу - четырнадцатилетняя Эппл и двенадцатилетний Мозес.
Напомним, Дакота стала известной благодаря роли Анастейши Стил в картине-трилогии «Пятьдесят оттенков серого», где продемонстрировала свою способность быть разноплановой актрисой. Дакота доказала, что получила роли и славу благодаря таланту и красоте, а не тому, что у нее звездные родители.
Краткая информация о Дакоте Джонсоне
Имя: Дакота Джонсон
День рождения: 04.10.1989
Возраст: 29 лет
Место рождения: Остин, штат Техас, США
Рост: 173 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: актриса, модель
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А вы что думаете об этом? 6
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Мыся / 10.10.18 12:28А пусть эти звезды сами решать, рожать им или нет)) Тоже против того, чтобы вмешивались в личную жизнь.
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Рита / 10.10.18 12:27А я вообще детей не люблю и не планирую их рожать)
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Маша / 10.10.18 12:26Да уж, тема рождения детей очень для всех важная, только не понимаю, а что другим до этого, ведь это не у них дети рождаются)) На самом деле все понятно, надо же о чем-то посплетничать)
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Марта / 10.10.18 12:18Ну почему так всем важно, чтобы кто-то был беременным? Я понимаю, почему знаменитостей это задолбало, мне бы тоже не понравилось, если бы меня все время подозревали в беременности. Что за навязчивые идеи? У нас что дети это идея фикс?
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Лиля / 10.10.18 12:16А я все правильно поняла, там перечислялись гости: родители, а также Шон Пенн и Джулия Робертс, поскольку далее в новости отдельно упоминаются родители девушки, читайте внимательнее))
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IVA / 10.10.18 07:06Дорогая редакция, а вы уверены в том, что пишете? Родители Дакоты - Шон Пенн и Джулия Робертс?! Вы это серьёзно?