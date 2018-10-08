Развод Ани Лорак

Артистка приняла окончательное решение. Период длительного молчания завершился подачей иска в суд.

Многие поклонники певицы ждали момента, когда она все-таки подаст на развод. Их возмущало открытое пренебрежение Мурата супругой и его многочисленные измены на виду у столичной тусовки.

После того, как скандальное видео с новой пассией мужа Лорак попало в сеть, певица предпочла полностью дистанцироваться от этой ситуации и не давала никаких комментариев относительно своей позиции по поводу случившегося.

Поклонники замерли, ожидая 1 сентября. Дочь Мурата и Ани должна была впервые пойти в школу, и подписчикам стало интересно, придут ли они вместе. На линейке Ани появилась с дочерью и мужем, но пара держалась сухо и официально.

Немного отошел от ситуации Мурат, который стал публиковать сентиментальные посты в сети. Фото из класса, на котором он запечатлен вместе с женой и дочерью, мужчина подписал «мои девочки». Также трогательно он поздравил супругу с Днем рождения. По его словам стало понятно, что на данный момент вместе они не проживают.

В конце прошлой недели новую информацию обнародовали киевские СМИ. Они сообщили, что в одну из нотариальных контор Ани Лорак отправила официальное письмо. В документе перечислено все принадлежащее ей имущество. Кроме этого уточняется, что никакие сделки с ее недвижимостью в ближайшее время проводить нельзя. Основанием для запрета является начатый бракоразводный процесс.

Ни сама певица, ни Мурат, по-прежнему никаких комментариев не дают. Еще пока муж Ани Лорак находится в Киеве, а сама она с концертным туром гастролирует по России.