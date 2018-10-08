Развод Ани Лорак
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Артистка приняла окончательное решение. Период длительного молчания завершился подачей иска в суд.
Многие поклонники певицы ждали момента, когда она все-таки подаст на развод. Их возмущало открытое пренебрежение Мурата супругой и его многочисленные измены на виду у столичной тусовки.
После того, как скандальное видео с новой пассией мужа Лорак попало в сеть, певица предпочла полностью дистанцироваться от этой ситуации и не давала никаких комментариев относительно своей позиции по поводу случившегося.
Поклонники замерли, ожидая 1 сентября. Дочь Мурата и Ани должна была впервые пойти в школу, и подписчикам стало интересно, придут ли они вместе. На линейке Ани появилась с дочерью и мужем, но пара держалась сухо и официально.
Немного отошел от ситуации Мурат, который стал публиковать сентиментальные посты в сети. Фото из класса, на котором он запечатлен вместе с женой и дочерью, мужчина подписал «мои девочки». Также трогательно он поздравил супругу с Днем рождения. По его словам стало понятно, что на данный момент вместе они не проживают.
В конце прошлой недели новую информацию обнародовали киевские СМИ. Они сообщили, что в одну из нотариальных контор Ани Лорак отправила официальное письмо. В документе перечислено все принадлежащее ей имущество. Кроме этого уточняется, что никакие сделки с ее недвижимостью в ближайшее время проводить нельзя. Основанием для запрета является начатый бракоразводный процесс.
Ни сама певица, ни Мурат, по-прежнему никаких комментариев не дают. Еще пока муж Ани Лорак находится в Киеве, а сама она с концертным туром гастролирует по России.
Краткая информация об Ани Лорак
Имя: Ани Лорак
Отчество: Мирославовна
День рождения: 27.09.1978
Возраст: 40 лет
Место рождения: Кицмань, СССР
Рост: 162 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, это правильное решение со стороны Ани? 5
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Si / 08.10.18 11:51Я бы поступила по-другому. Лишила бы его бизнеса и выгнала из дома, к чертовой матери.
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Мама Сита / 08.10.18 11:50Мне нравится, что она ведет себя красиво. Не играет жертву и обиженку на всю страну.
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July / 08.10.18 11:37Да. Сделала все правильно и грамотно.