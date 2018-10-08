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Главред Vogue Russia не следит за собой


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Грязные, шелушащиеся стопы и отсутствие педикюра подписчики обнаружили на очередном фото Марии в сети инстаграм.

 Мария Федорова, являясь главным редактором Vogue Russia, неоднократно подвергалась критике со стороны пользователей социальных сетей. Ранее причиной упреков был лишний вес и отсутствие стиля в одежде. Образы, состояние волос и макияж главного редактора не соответствовали статусу издания.

Очевидно, Мария была согласна с этими мнениями и сама, поскольку не так давно заметно похудела и стала одеваться со вкусом. Увидев результат, читатели журнала и подписчики Марии похвалили ее за такое рвение, но теперь нашелся новый повод для критики.

На днях Мария опубликовала фотографию, где она сидит с бокалом шампанского. В кадр попали и ступни женщины. Именно их вид ужаснул пользователей. Многие высказались, что главреду не стоит пренебрегать элементарными процедурами красоты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жизнь налаживается. Счастье есть. By @zverkov_ko

Публикация от Masha Fedorova (@mashavoguerussia)

«Главный редактор Vogue Russia могла бы хоть изредка приводить ступни в порядок?», «Педикюр? Не, не слышали».

Сама Мария никак не комментирует происходящее, а подписчики отмечают, что чаще всего неугодные комментарии Федорова молча удаляет со страницы. 


0 Не нравится 0 Нравится 08.10.2018 Теги: Мария Федорова

Как вы считаете, главный редактор модного издания обязана следить за своим внешним видом? 8  

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