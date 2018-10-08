Главред Vogue Russia не следит за собой
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Грязные, шелушащиеся стопы и отсутствие педикюра подписчики обнаружили на очередном фото Марии в сети инстаграм.
Мария Федорова, являясь главным редактором Vogue Russia, неоднократно подвергалась критике со стороны пользователей социальных сетей. Ранее причиной упреков был лишний вес и отсутствие стиля в одежде. Образы, состояние волос и макияж главного редактора не соответствовали статусу издания.
Очевидно, Мария была согласна с этими мнениями и сама, поскольку не так давно заметно похудела и стала одеваться со вкусом. Увидев результат, читатели журнала и подписчики Марии похвалили ее за такое рвение, но теперь нашелся новый повод для критики.
На днях Мария опубликовала фотографию, где она сидит с бокалом шампанского. В кадр попали и ступни женщины. Именно их вид ужаснул пользователей. Многие высказались, что главреду не стоит пренебрегать элементарными процедурами красоты.
«Главный редактор Vogue Russia могла бы хоть изредка приводить ступни в порядок?», «Педикюр? Не, не слышали».
Сама Мария никак не комментирует происходящее, а подписчики отмечают, что чаще всего неугодные комментарии Федорова молча удаляет со страницы.
Как вы считаете, главный редактор модного издания обязана следить за своим внешним видом? 8
Лучшие комментарии
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Litaya 08.10.18 12:41Человек занимает такой пост, где ее внешний вид будет рассматриваться под лупой. Она должна соответствовать. В ее случае – это работа!
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IVA 08.10.18 12:50Для дамы ее профессии такое непозволительно. Такие фото в частных закрытых альбомах еще куда ни шло, но в массы такое я бы выставлять не стала.
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brrrrr 08.10.18 12:53Поддерживаю! У Винтур тоже проблемы бывают. Хоть раз она появлялась в неподобающем виде?
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Гера 08.10.18 12:57Женщина на отдыхе с бокалом шампанского в руках. Действительно проблемы.
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Лабрадор 08.10.18 12:36Пися козла Кикрова и пятки главреда. Куда мы катимся? 2018 год на дворе…
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Doremi / 08.10.18 17:54А я вообще не люблю на стопы смотреть ни у кого...
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IVA / 08.10.18 12:50Для дамы ее профессии такое непозволительно. Такие фото в частных закрытых альбомах еще куда ни шло, но в массы такое я бы выставлять не стала.
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Лабрадор / 08.10.18 12:36Пися козла Кикрова и пятки главреда. Куда мы катимся? 2018 год на дворе…
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Кокон / 08.10.18 12:35У нее элементарно проблемы могут быть в жизни. Никто же об этом не знает и не задумывается. Бывают дни и даже недели, когда совсем не до педикюра!
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Litaya / 08.10.18 12:41Человек занимает такой пост, где ее внешний вид будет рассматриваться под лупой. Она должна соответствовать. В ее случае – это работа!
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Гера / 08.10.18 12:57Женщина на отдыхе с бокалом шампанского в руках. Действительно проблемы.
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marazm / 08.10.18 12:13Конечно же, да! А еще она – робот!