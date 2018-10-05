 
 
 

 
 
На главную
 
 

Том Круз: чокнутый фанатик


1 0

Том не общается с дочерью сознательно. Причиной стали его религиозные взгляды. Именно из-за фанатизма распались его браки, а Кэти Холмс была лишена права выбора после развода.

Разрыв Тома Круза и Кэти Холмс не сопровождался громкими и грязными скандалами. Расстались они вполне мирно. Несмотря на это, со своей родной дочерью Том Круз не общается на протяжении шести лет. Не приезжает он и на ее дни рождения.

Такое отношение к родному ребенку показалось журналистам странным. Долгое время они пытались выяснить причину. Свет на правду пролили знакомые актера. Они пояснили, что Том Круз исповедует саентологию. Среди последователей он является самой известной в мире личностью. Актер не жалеет средств на пожертвования и поддержание церкви. Также активно он призывает сменить веру своих родных и знакомых.

Как оказалось, на такой шаг способны далеко не все. Например, Николь Кидман и Кэти Холмс, состоявшие с Томом в браке, остались католичками. Дочь Круза Сури также не присоединилась к последователям саентологии. Именно этот факт стал причиной потери интереса отца к девочке. Финансовые обязательства перед дочерью он выполняет, но желание видеть ее у него отсутствует.

Сури не так давно исполнилось 12 лет. Вместе с мамой она проживает в Нью-Йорке. Только за обучение родители платят порядка 40 тысяч долларов.

Сама Кэти также пострадала от религиозного фанатизма супруга. Согласно брачному контракту, в случае развода на протяжении пяти последующих лет, она не должна была рассказывать о своей личной жизни. Также Том заставил ее подписать договор, согласно которому она не будет как-либо высказываться об учении. В противном случае Кэти лишат родительских прав.

Сейчас у актрисы есть мужчина. Это актер Джейми Фокс. Она ведет достаточно закрытый образ жизни, появляясь только на мероприятиях, связанных с работой. Дочь на премьеры и светские рауты Кэти не берет. 

Краткая информация о Томе Круз

Имя: Том Круз

День рождения: 03.07.1962

Возраст: 56 лет

Место рождения: Сиракузы, США

Рост: 170 см

Вес: 71 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актер

Смотреть фотографии с Томом Круз

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 1 Нравится 05.10.2018 Теги: Том Круз

Вы считаете подобный религиозный фанатизм нормальным? 5  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору