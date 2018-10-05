Том Круз: чокнутый фанатик
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Том не общается с дочерью сознательно. Причиной стали его религиозные взгляды. Именно из-за фанатизма распались его браки, а Кэти Холмс была лишена права выбора после развода.
Разрыв Тома Круза и Кэти Холмс не сопровождался громкими и грязными скандалами. Расстались они вполне мирно. Несмотря на это, со своей родной дочерью Том Круз не общается на протяжении шести лет. Не приезжает он и на ее дни рождения.
Такое отношение к родному ребенку показалось журналистам странным. Долгое время они пытались выяснить причину. Свет на правду пролили знакомые актера. Они пояснили, что Том Круз исповедует саентологию. Среди последователей он является самой известной в мире личностью. Актер не жалеет средств на пожертвования и поддержание церкви. Также активно он призывает сменить веру своих родных и знакомых.
Как оказалось, на такой шаг способны далеко не все. Например, Николь Кидман и Кэти Холмс, состоявшие с Томом в браке, остались католичками. Дочь Круза Сури также не присоединилась к последователям саентологии. Именно этот факт стал причиной потери интереса отца к девочке. Финансовые обязательства перед дочерью он выполняет, но желание видеть ее у него отсутствует.
Сури не так давно исполнилось 12 лет. Вместе с мамой она проживает в Нью-Йорке. Только за обучение родители платят порядка 40 тысяч долларов.
Сама Кэти также пострадала от религиозного фанатизма супруга. Согласно брачному контракту, в случае развода на протяжении пяти последующих лет, она не должна была рассказывать о своей личной жизни. Также Том заставил ее подписать договор, согласно которому она не будет как-либо высказываться об учении. В противном случае Кэти лишат родительских прав.
Сейчас у актрисы есть мужчина. Это актер Джейми Фокс. Она ведет достаточно закрытый образ жизни, появляясь только на мероприятиях, связанных с работой. Дочь на премьеры и светские рауты Кэти не берет.
Краткая информация о Томе Круз
Имя: Том Круз
День рождения: 03.07.1962
Возраст: 56 лет
Место рождения: Сиракузы, США
Рост: 170 см
Вес: 71 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
Вы считаете подобный религиозный фанатизм нормальным? 5
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Никольски / 05.10.18 18:34Надо же как сиентологи давят свободу слова. И никого не напрягает.
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Пенковская / 05.10.18 14:41А что ж там такого в этой сайентологии, что ребенок стал для отца изгоем?
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Zhena / 05.10.18 14:36Я и не думала, что с ним все настолько плохо.
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Anastas / 05.10.18 14:35Нет. Не общаться с ребенком, не имея препятствий, потому что вы различной веры? Странно, ведь Америка с ее свободными нравами и демократией!