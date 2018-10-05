Том Круз: чокнутый фанатик

Том не общается с дочерью сознательно. Причиной стали его религиозные взгляды. Именно из-за фанатизма распались его браки, а Кэти Холмс была лишена права выбора после развода.

Разрыв Тома Круза и Кэти Холмс не сопровождался громкими и грязными скандалами. Расстались они вполне мирно. Несмотря на это, со своей родной дочерью Том Круз не общается на протяжении шести лет. Не приезжает он и на ее дни рождения.

Такое отношение к родному ребенку показалось журналистам странным. Долгое время они пытались выяснить причину. Свет на правду пролили знакомые актера. Они пояснили, что Том Круз исповедует саентологию. Среди последователей он является самой известной в мире личностью. Актер не жалеет средств на пожертвования и поддержание церкви. Также активно он призывает сменить веру своих родных и знакомых.

Как оказалось, на такой шаг способны далеко не все. Например, Николь Кидман и Кэти Холмс, состоявшие с Томом в браке, остались католичками. Дочь Круза Сури также не присоединилась к последователям саентологии. Именно этот факт стал причиной потери интереса отца к девочке. Финансовые обязательства перед дочерью он выполняет, но желание видеть ее у него отсутствует.

Сури не так давно исполнилось 12 лет. Вместе с мамой она проживает в Нью-Йорке. Только за обучение родители платят порядка 40 тысяч долларов.

Сама Кэти также пострадала от религиозного фанатизма супруга. Согласно брачному контракту, в случае развода на протяжении пяти последующих лет, она не должна была рассказывать о своей личной жизни. Также Том заставил ее подписать договор, согласно которому она не будет как-либо высказываться об учении. В противном случае Кэти лишат родительских прав.

Сейчас у актрисы есть мужчина. Это актер Джейми Фокс. Она ведет достаточно закрытый образ жизни, появляясь только на мероприятиях, связанных с работой. Дочь на премьеры и светские рауты Кэти не берет.