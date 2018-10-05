Тимати не одобряет модельный бизнес
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Негативное отношение репера к подиуму касается только дочери. Сам он любит выбирать девушек «с обложки».
О том, что Тимати не видит Алису на подиуме, сообщила его мама. Симона активно ведет блог в инстаграм и делится успехами звездной малышки. Всем интересующимся жизнью девочки она пояснила, почему они не соглашаются на предложения от организаторов модных показов.
Симона считает, что в детском модельном бизнесе приветствуются только те дети, которые имеют правильные и красивые черты лица от природы. Также приглашаются на показы и съемки отпрыски известных и богатых людей. И тот, и другой фактор для ребенка являются данностью и никак от него не зависят.
Получается, что дети отправляются на подиум и в модный глянец не за собственные заслуги или таланты. Такой формат занятости в детские годы – это показатель амбиций родителей.
Симона отметила, что очень рада аналогичной точке зрения со стороны мамы и папы Алисы. Алена и Тимати хотят дать дочери правильное воспитание, но при этом не стараются реализовать свои желания, а учитывают возраст и увлечения ребенка.
Краткая информация о Тимати
Имя: Тимати
Отчество: Ильдарович
День рождения: 15.08.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: Москва
Рост: 169 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: рэпер
Фотографии
Фотографии
Вы согласны с мнением семейства Тимати? 7
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Персикова / 05.10.18 16:35Закомплексованный шибздик.
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Марианна / 05.10.18 16:08Дочь на бабулю скинули и решают чего-то. Мне кажется, там Симона всем и заправляет. Шишкову как мать вообще не видно.
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Джо / 05.10.18 15:46А сам-то спец по моделям.
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Яна В. / 05.10.18 15:28Симона – толковая тетка. Вырастила двух прекрасных сыновей. Алиса тоже растет не глупой. Ее мнение мне всегда интересно читать.
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Егоза / 05.10.18 15:26Все в точку. Никакой реализации амбиций через ребенка и обязательный учет возраста. Я же тоже в 4 с папой на серфе каталась. Все дети так делают, точно! В какушатах поковырялись, кузнечика препарировали, на серф встали.Типичное детство.