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Тимати не одобряет модельный бизнес


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Негативное отношение репера к подиуму касается только дочери. Сам он любит выбирать девушек «с обложки».

О том, что Тимати не видит Алису на подиуме, сообщила его мама. Симона активно ведет блог в инстаграм и делится успехами звездной малышки. Всем интересующимся жизнью девочки она пояснила, почему они не соглашаются на предложения от организаторов модных показов.

Симона считает, что в детском модельном бизнесе приветствуются только те дети, которые имеют правильные и красивые черты лица от природы. Также приглашаются на показы и съемки отпрыски известных и богатых людей. И тот, и другой фактор для ребенка являются данностью и никак от него не зависят.

Получается, что дети отправляются на подиум и в модный глянец не за собственные заслуги или таланты. Такой формат занятости в детские годы – это показатель амбиций родителей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

360* на подходе + тандем 🔥))

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

Симона отметила, что очень рада аналогичной точке зрения со стороны мамы и папы Алисы. Алена и Тимати хотят дать дочери правильное воспитание, но при этом не стараются реализовать свои желания, а учитывают возраст и увлечения ребенка. 

Краткая информация о Тимати

Имя: Тимати

Отчество: Ильдарович

День рождения: 15.08.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: Москва

Рост: 169 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: рэпер

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0 Не нравится 0 Нравится 05.10.2018 Теги: Тимати

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