Подурневшая Кейт Мосс
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Поплывшая талия и дряблые ноги. Именно эти изъяны во всей красе продемонстрировала Кейт на яхте. Вместе с семьей она отправилась праздновать День рождения своей дочери.
Это позволило папарацци запечатлеть фигуру супермодели в мельчайших подробностях. После публикации полученных кадров поклонники были сильно удивлены. Многие из них, не ожидали, что модель так резко потеряет свою форму. На ковровых дорожках и светских раутах она появляется в тщательно подобранных образах и изменения в ее фигуре в глаза не бросаются.
Как оказалось, они есть. Кейт набрала лишние килограммы, из-за этого область талии у нее «поплыла». Лишние жировые отложения имеются на животе и бедрах модели. Также всем стало очевидно, что Кейт не занимается спортом. Кожа в области бедер и ягодиц у нее дряблая.
Многие поклонники разочаровались и нашли причину такого состояния тела 44-летней женщины.
Последние годы Кейт нередко попадала в объективы папарацци жующей фаст-фуд. Также модель курит и не скрывает ни от кого своей пагубной привычки.
Краткая информация о Кейте Мосс
Имя: Кейт Мосс
День рождения: 16.01.1974
Возраст: 44 года
Место рождения: Кройдон, Великобритания
Рост: 168 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: фотомодель
Фотографии
Фотографии
Как вам внешность Кейт? 5
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50/50 / 04.10.18 09:30да нормально она выглядит. помню фотки Хайди с курорта и Синди без грима, ничем не лучше) зожницы и фитоняшки без фильтров и фотошопа выглядят тоже не лучше) а кто был на фарме, там совсем швах
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All / 03.10.18 11:44Наверное, она заработала достаточно, чтобы забить на все и всех, и жить в свое удовольствие, никому ничего не доказывая.
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ЛисАлисА / 03.10.18 11:29Неожиданно и неприятно.
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RomanB / 03.10.18 11:26Прекрасно, должен же быть и такой пример подрастающему поколению: будете есть, что попало и курить, вот, что будет с вами.
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Алена / 03.10.18 11:24Для обычной 44-летней женщины – середнячок. Могло бы быть и хуже. А вот для бывшей модели, которая все еще принимает участие в раутах и съемках – печально.