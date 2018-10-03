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Подурневшая Кейт Мосс


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Поплывшая талия и дряблые ноги. Именно эти изъяны во всей красе продемонстрировала Кейт на яхте. Вместе с семьей она отправилась праздновать День рождения своей дочери.

Для отдыха модель арендовала яхту. Как и полагается, все присутствующие были одеты в купальники и пляжную одежду.

Это позволило папарацци запечатлеть фигуру супермодели в мельчайших подробностях. После публикации полученных кадров поклонники были сильно удивлены. Многие из них, не ожидали, что модель так резко потеряет свою форму. На ковровых дорожках и светских раутах она появляется в тщательно подобранных образах и изменения в ее фигуре в глаза не бросаются.

Как оказалось, они есть. Кейт набрала лишние килограммы, из-за этого область талии у нее «поплыла». Лишние жировые отложения имеются на животе и бедрах модели. Также всем стало очевидно, что Кейт не занимается спортом. Кожа в области бедер и ягодиц у нее дряблая.

Многие поклонники разочаровались и нашли причину такого состояния тела 44-летней женщины.

Последние годы Кейт нередко попадала в объективы папарацци жующей фаст-фуд. Также модель курит и не скрывает ни от кого своей пагубной привычки. 

Краткая информация о Кейте Мосс

Имя: Кейт Мосс

День рождения: 16.01.1974

Возраст: 44 года

Место рождения: Кройдон, Великобритания

Рост: 168 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: фотомодель

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0 Не нравится 0 Нравится 03.10.2018 Теги: Кейт Мосс

Как вам внешность Кейт? 5  

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