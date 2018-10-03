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Джонни Депп – не хулиган


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Развод Джонни Деппа и Эмбер Херд – до сих пор любимая тема для обсуждения у поклонников актеров. Официально супруги развелись в 2017 году, и причина была в том, что Депп избивал свою супругу. Однако Джонни Депп в интервью изданию GQ пролил свет на некоторые подробности. Например, актер отрицает все обвинения в том, что он плохо обращался со своей бывшей женой.

«Больше всего мне больно от того, что все это настолько далеко от меня настоящего, насколько только возможно», - сказал актер.

Херд обвиняла Деппа в том, что он плохо обращался с ней. В свое время она обращалась с просьбой запретить актеру приближаться к ней, приводя в качестве доказательств царапину на щеке. Она говорила, что эта ранка возникла от того, что Джонни бросил в нее сотовый телефон. Полицейские, прибывшие по вызову, сообщили, что не нашли никаких доказательств совершенного преступления.

«Причинить вред тому, кого любишь? Как какой-нибудь хулиган? Этого не было, это совершенно не в моем духе, - говорит Депп. - Изначально я вообще не говорил на эту тему. Я знал, что все это ударит по мне и будет становиться все хуже. Пусть она выплеснет все, что сочтет нужным. Мои адвокаты приберут».

Но все же эти обвинения не прошли для Деппа бесследно. «Я чувствую, что люди смотрят на меня по-другому из-за этих обвинений, - делится он. - А потом начинают появляться все эти заявления, что я безумен и мне нужно пройти психологические тесты. Думаю, моему 14-летнему сыну было нелегко в школе, когда все вокруг говорили: посмотри, что тут написали - твой папа бьет женщин. Почему моему сыну и дочери пришлось пройти через это?»

Депп знает, что однажды его имя будет очищено. «Рано или поздно правда окажется на поверхности, и все поймут, что я прав, - говорит он. - Я знаю правду».

На вопрос о том, не подумывает ли он о поиске новой любви, Депп ответил категорично: «нет».

Краткая информация о Джонни Деппе

Имя: Джонни Депп

День рождения: 09.06.1963

Возраст: 55 лет

Место рождения: г. Овенсборо, штат Кентуки, США

Рост: 178 см

Вес: 78 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актер

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0 Не нравится 0 Нравится 03.10.2018 Теги: Джонни Депп

А вы что думаете об этом? 3  

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  • Мая / 04.10.18 00:27
    -
    2
    +
    Чужая жизнь потемки, правду никто не узнает.
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  • Елена / 04.10.18 00:27
    -
    1
    +
    Мне кажется, Эмбер та еще штучка, опорочила его имя, вот зачем она так сделала? Все его бывшие жены в один голос говорят, что никогда жестокости от актера не наблюдали, а она вся такая особенная, что он решил в нее телефонами кидать.
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  • Марта / 04.10.18 00:25
    -
    1
    +
    Мне нравится этот актер, но я свечку не держала, знаю, как сложно бывает в семейной жизни, поэтому судить не буду. Я знала пару, где мужчина был само спокойствие, как я удивилась, когда узнала, что жена в какой-то день его так довела, что он схватил ее за волосы. Так что если довести, то даже самые стойкие ломаются.
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