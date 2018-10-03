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Любовь Успенская побрила дочь наголо


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Дочь Любови попала в жуткое происшествие и лишилась зубов. О случившемся певица рассказала подписчикам в инстаграме. Две недели назад на их семью выпало нелегкое испытание.

11 сентября дочь Любови была в Коста-Рике. Девушка отправилась кататься на велосипеде. Активный отдых завершился печально. Татьяна упала прямо во время езды. Итогом неудачного падения стал перелом челюсти в двух местах. Также девушка лишилась сразу 5 зубов.

После происшествия Татьяну госпитализировали. Дважды ей пришлось побывать на операционном столе. Проблему с челюстью решили.

На данный момент у девушки идет процесс реабилитации. Зубы пока еще не вставлены. По словам Любови Успенской, за этот период они успели пересмотреть свои взгляды на красоту и понять ее истинную ценность.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 сентября моя дочка Танечка упала с велосипеда в Коста Рики в результате чего сломала челюсть с двух сторон и потеряла 5 зубов. После двух сложных операций мы много чего переоценили - а в первую очередь значение истинной красоты. А сегодня мы проделали работу на которую я с трудом смогла решиться -но которая в итоге нам всем принесла огромное освобождение.

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

В итоге, мать и дочь решились на кардинальный шаг и побрили Татьяну наголо. Ножницы и машинку Любовь взяла в свои руки. Она отметила, что лишить дочь длинных волос морально было непросто, но результатом они с Татьяной довольны.

Таким кардинальным шагом мать и дочь решили избавиться от всего плохого, что им довелось пережить. 

Краткая информация о Любови Успенской

Имя: Любовь Успенская

Отчество: Залмановна

День рождения: 24.02.1954

Возраст: 64 года

Место рождения: г. Киев, Украина

Рост: 168 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица

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0 Не нравится 3 Нравится 03.10.2018 Теги: Любовь Успенская

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