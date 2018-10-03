Любовь Успенская побрила дочь наголо

Дочь Любови попала в жуткое происшествие и лишилась зубов. О случившемся певица рассказала подписчикам в инстаграме. Две недели назад на их семью выпало нелегкое испытание.

​

11 сентября дочь Любови была в Коста-Рике. Девушка отправилась кататься на велосипеде. Активный отдых завершился печально. Татьяна упала прямо во время езды. Итогом неудачного падения стал перелом челюсти в двух местах. Также девушка лишилась сразу 5 зубов.

После происшествия Татьяну госпитализировали. Дважды ей пришлось побывать на операционном столе. Проблему с челюстью решили.

На данный момент у девушки идет процесс реабилитации. Зубы пока еще не вставлены. По словам Любови Успенской, за этот период они успели пересмотреть свои взгляды на красоту и понять ее истинную ценность.

В итоге, мать и дочь решились на кардинальный шаг и побрили Татьяну наголо. Ножницы и машинку Любовь взяла в свои руки. Она отметила, что лишить дочь длинных волос морально было непросто, но результатом они с Татьяной довольны.

Таким кардинальным шагом мать и дочь решили избавиться от всего плохого, что им довелось пережить.