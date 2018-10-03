Любовь Успенская побрила дочь наголо
3 0
Дочь Любови попала в жуткое происшествие и лишилась зубов. О случившемся певица рассказала подписчикам в инстаграме. Две недели назад на их семью выпало нелегкое испытание.
11 сентября дочь Любови была в Коста-Рике. Девушка отправилась кататься на велосипеде. Активный отдых завершился печально. Татьяна упала прямо во время езды. Итогом неудачного падения стал перелом челюсти в двух местах. Также девушка лишилась сразу 5 зубов.
После происшествия Татьяну госпитализировали. Дважды ей пришлось побывать на операционном столе. Проблему с челюстью решили.
На данный момент у девушки идет процесс реабилитации. Зубы пока еще не вставлены. По словам Любови Успенской, за этот период они успели пересмотреть свои взгляды на красоту и понять ее истинную ценность.
11 сентября моя дочка Танечка упала с велосипеда в Коста Рики в результате чего сломала челюсть с двух сторон и потеряла 5 зубов. После двух сложных операций мы много чего переоценили - а в первую очередь значение истинной красоты. А сегодня мы проделали работу на которую я с трудом смогла решиться -но которая в итоге нам всем принесла огромное освобождение.
В итоге, мать и дочь решились на кардинальный шаг и побрили Татьяну наголо. Ножницы и машинку Любовь взяла в свои руки. Она отметила, что лишить дочь длинных волос морально было непросто, но результатом они с Татьяной довольны.
Таким кардинальным шагом мать и дочь решили избавиться от всего плохого, что им довелось пережить.
Краткая информация о Любови Успенской
Имя: Любовь Успенская
Отчество: Залмановна
День рождения: 24.02.1954
Возраст: 64 года
Место рождения: г. Киев, Украина
Рост: 168 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
Как вам поступок Татьяны и Любови? 7
-
clumsy snipe / 03.10.18 17:39а чего ж Любовь не побрилась? :)
-
Nata Саратов / 03.10.18 14:31Полностью поддерживаю. Только мама может понять своего ребенка. У меня дочь этим летом тоже экспериментировала с бритьем головы. Словно другую жизнь начала. Выздоровления!
-
Лика / 03.10.18 10:36Мне она без волос больше нравится.
-
Svyataya / 03.10.18 10:30Молодцы не отчаиваются, не прячут Таню. Желаю ей выздоровления.
-
Я / 03.10.18 10:15Непонятно, зачем уродовать сознательно дочь, девушку, которой и также просто. Почему мама, в качестве поддержки, и себя наголо не обрила? Через пару дней - неделю "эйфория" от "подвига" пройдёт и начнутся сожаления о сделанном. Это как тату. Минутный порыв, а потом незнание, под какой одеждой прятать. Обычно, чтоб выбраться из неприятного состояния делают что-то красивое. Неважно, то ли причёска, то ли что-то другое. А брить наголо в качестве терапии больше похоже на наказание. Почему нельзя было нарисовать картину, пусть и депрессивную. Вылить на нее свои эмоции, а потом от картины избавиться....
-
Реана / 03.10.18 09:56Смело. Жаль девушку. С каждым может случиться.