Собчак: по стопам отца
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Ксения Собчак заявила о намерении баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга. Комитет культуры, по ее мнению, должен возглавить Шнуров.
Заявление телеведущая сделала в эфире телеканала НТВ. Она отметила, что беременеть во время предвыборной президентской гонки было бы неправильно. Тогда ей пришлось бы уйти в декретный отпуск на три года, и весь этот период заработную плату ей бы начисляли из средств налогоплательщиков. Такой вариант она не считает справедливым.
А вот баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга Ксения считает возможным. Ко дню выборов она уже успеет родить и проблем с декретом не возникнет.
В ходе общения с ведущим Ксения отметила, что петербургский комитет культуры должен возглавить Сергей Шнуров. Собчак считает его умным, интеллигентным мужчиной, который прекрасно разбирается во всех проблемах данной сферы.
Напомним, что выборы главы северной столицы России назначены на 8 сентября 2019 года. Шансы Собчак на победу эксперты оценивают невысоко. Они отмечают, что петербуржцы – народ вдумчивый и образованный. Именно поэтому менять власть по принципу «лишь бы не действующая», большинство не станет.
Для самой Собчак участие в подобных политических игрищах – это способ поднять собственный рейтинг и, как следствие, заработки.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 36 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
Фотографии
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Как вы думаете, Ксения действительно пойдет на выборы? 5
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Соломон / 02.10.18 10:41Как же она бесит, всё-то у неё хорошо! И ведь не случается у неё ничего такого, что у обычных людей сплошь и рядом - то родить не могут, то ребёнок с аутизмом, то автомобильная авария, то рак, то родные и близкие уходят... А эта как будто не русская, соплежуйка уродливая, еще и опоганить собой такой город решила! Хоть бы её попёрли оттуда, как из Дагестана тогда (респект ребятам).
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Виталий Ардов / 01.10.18 13:48В то, что Ксения способна стать губернатором и сделать полезное для города не верю. Пусть рожает, идет в декрет спокойно и глянцем управляет.
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Provance / 01.10.18 13:47Очередная петрушка для оттягивания голосов
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Алина Малая / 01.10.18 13:31Я тоже сомневаюсь, что ее кто-то выберет на самом деле.
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Легенда / 01.10.18 13:28Пойдет, запросто.