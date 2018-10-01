Собчак: по стопам отца

Ксения Собчак заявила о намерении баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга. Комитет культуры, по ее мнению, должен возглавить Шнуров.

Заявление телеведущая сделала в эфире телеканала НТВ. Она отметила, что беременеть во время предвыборной президентской гонки было бы неправильно. Тогда ей пришлось бы уйти в декретный отпуск на три года, и весь этот период заработную плату ей бы начисляли из средств налогоплательщиков. Такой вариант она не считает справедливым.

А вот баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга Ксения считает возможным. Ко дню выборов она уже успеет родить и проблем с декретом не возникнет.

В ходе общения с ведущим Ксения отметила, что петербургский комитет культуры должен возглавить Сергей Шнуров. Собчак считает его умным, интеллигентным мужчиной, который прекрасно разбирается во всех проблемах данной сферы.

Напомним, что выборы главы северной столицы России назначены на 8 сентября 2019 года. Шансы Собчак на победу эксперты оценивают невысоко. Они отмечают, что петербуржцы – народ вдумчивый и образованный. Именно поэтому менять власть по принципу «лишь бы не действующая», большинство не станет.

Для самой Собчак участие в подобных политических игрищах – это способ поднять собственный рейтинг и, как следствие, заработки.