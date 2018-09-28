Наоми Кэмпбелл сходит с ума

Фобии самой знаменитой модели мира переходят грани разумного. На днях она испугала пассажиров самолета.

В первый класс аэробуса Наоми зашла в необычном виде. Красивое лицо модели скрывала защитная маска. Пройдя к своему месту, чернокожая красавица принялась тщательно протирать ручки кресла антибактериальными влажными салфетками. Наведя чистоту, она заправила сиденье полотенцем, которое достала из своей сумки.

О произошедшем журналистам стало известно от пассажиров, летевших с Наоми одним рейсом. Картина, которую они наблюдали, очень удивила людей.

Свет на ситуацию пролила голливудская актриса Райан Дестини. Женщина пояснила, что наблюдала такое поведение у модели и ранее. Как оказалось позже, Наоми страдает навязчивой фобией. Она панически боится бактерий и вирусов.

Это не единственный недостаток 48-летней модели. Ранее она была замешана в скандалах, спровоцированных ее собственными неконтролируемыми вспышками ярости. Суд неоднократно выносил постановления, согласно которым она выплачивала денежную компенсацию за нанесенный обслуживающему персоналу моральный и физический ущерб.

Несмотря на такие странности в поведении, Наоми по-прежнему остается востребованной моделью. Женщина смело может похвастаться отличной фигурой и сохранившимся овалом лица.