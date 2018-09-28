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Наоми Кэмпбелл сходит с ума


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Фобии самой знаменитой модели мира переходят грани разумного. На днях она испугала пассажиров самолета.

В первый класс аэробуса Наоми зашла в необычном виде. Красивое лицо модели скрывала защитная маска. Пройдя к своему месту, чернокожая красавица принялась тщательно протирать ручки кресла антибактериальными влажными салфетками. Наведя чистоту, она заправила сиденье полотенцем, которое достала из своей сумки. 

О произошедшем журналистам стало известно от пассажиров, летевших с Наоми одним рейсом. Картина, которую они наблюдали, очень удивила людей.

Свет на ситуацию пролила голливудская актриса Райан Дестини. Женщина пояснила, что  наблюдала такое поведение у модели и ранее. Как оказалось позже, Наоми страдает навязчивой фобией. Она панически боится бактерий и вирусов.

Это не единственный недостаток 48-летней модели. Ранее она была замешана в скандалах, спровоцированных ее собственными неконтролируемыми вспышками ярости. Суд неоднократно выносил  постановления, согласно которым она выплачивала денежную компенсацию за нанесенный обслуживающему персоналу моральный и физический ущерб.

Несмотря на такие странности в поведении, Наоми по-прежнему остается востребованной моделью. Женщина смело может похвастаться отличной фигурой и сохранившимся овалом лица. 

Краткая информация о Наоми Кэмпбелл

Имя: Наоми Кэмпбелл

День рождения: 22.05.1970

Возраст: 48 лет

Место рождения: Великобритания

Рост: 175 см

Вес: 51 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: модель, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 28.09.2018 Теги: Наоми Кэмпбелл

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