Наоми Кэмпбелл сходит с ума
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Фобии самой знаменитой модели мира переходят грани разумного. На днях она испугала пассажиров самолета.
В первый класс аэробуса Наоми зашла в необычном виде. Красивое лицо модели скрывала защитная маска. Пройдя к своему месту, чернокожая красавица принялась тщательно протирать ручки кресла антибактериальными влажными салфетками. Наведя чистоту, она заправила сиденье полотенцем, которое достала из своей сумки.
О произошедшем журналистам стало известно от пассажиров, летевших с Наоми одним рейсом. Картина, которую они наблюдали, очень удивила людей.
Свет на ситуацию пролила голливудская актриса Райан Дестини. Женщина пояснила, что наблюдала такое поведение у модели и ранее. Как оказалось позже, Наоми страдает навязчивой фобией. Она панически боится бактерий и вирусов.
Это не единственный недостаток 48-летней модели. Ранее она была замешана в скандалах, спровоцированных ее собственными неконтролируемыми вспышками ярости. Суд неоднократно выносил постановления, согласно которым она выплачивала денежную компенсацию за нанесенный обслуживающему персоналу моральный и физический ущерб.
Несмотря на такие странности в поведении, Наоми по-прежнему остается востребованной моделью. Женщина смело может похвастаться отличной фигурой и сохранившимся овалом лица.
Краткая информация о Наоми Кэмпбелл
Имя: Наоми Кэмпбелл
День рождения: 22.05.1970
Возраст: 48 лет
Место рождения: Великобритания
Рост: 175 см
Вес: 51 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: модель, актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы относитесь к подобным фобиям? 6
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50,50 / 28.09.18 16:17кокаин в сортирах нюхать не брезговала, а ручки ей грязные)))
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SotoBa / 28.09.18 13:49Пусть джеты заказывает и в одиночестве летает! Чего других пугать своими тараканами?
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Эгоистка / 28.09.18 13:44У меня тоже есть подобная мания. Наблюдая, что с годами она становится все хуже. К полтиннику также буду бегать с тряпочкой и все протирать.
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Diva / 28.09.18 13:43Подобные фобии не вырабатываются на пустом месте. Значит, где-то попадала уже.
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Валерия / 28.09.18 13:15Это уже перебор. С такими навязчивыми состояниями к психиатру обращаться надо.
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Целуй_следы / 28.09.18 12:56У каждого человека свои тараканы…