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Летучая без белья


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Образ Елены Летучей на показе модного дома Dior мог бы быть элегантным, если бы не боди с откровенным вырезом, под который она не стала надевать белье.

Собираясь на показ, Елена решила порадовать своих поклонников модным образом. На ноги она обула модные в этом сезоне сапоги-ботфорты черного цвета. Основным элементом наряда стало трикотажное боди с глубоким вырезом на спине. Дополняла комплект плиссированная юбка длины мини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Before spring/summer ‘19 show by @dior 🦄 #еленалетучая

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)

Все элементы образа были насыщенного черного цвета, но тонкая трикотажная ткань боди не скрывала грудь и позволяла рассмотреть бюст телеведущей в деталях. С одной стороны, образ Елены был сдержанным и вторил трендам этой осени. С другой, фанатам не понравилось, что женщина, которой в этом году исполнится 40 лет, позволяет себе надевать подобные вещи и выходить в них свет без белья.

Более того, до того как отправиться на неделю моды, в своем инстаграм Елена опубликовала фотографию с балкона гостиничного номера. На снимке запечатлен момент сборов. Из одежды на Елене белоснежное полотенце, обмотанное вокруг головы, и то самое боди без юбки, оголяющее филейную часть дамы. 

Краткая информация о Елене Летучей

Имя: Елена Летучая

Отчество: Александровна

День рождения: 05.12.1978

Возраст: 39 лет

Место рождения: Ярославль

Рост: 178 см

Вес: 60 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: телеведущая, продюсер

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1 Не нравится 0 Нравится 28.09.2018 Теги: Елена Летучая

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