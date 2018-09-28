Летучая без белья
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Образ Елены Летучей на показе модного дома Dior мог бы быть элегантным, если бы не боди с откровенным вырезом, под который она не стала надевать белье.
Собираясь на показ, Елена решила порадовать своих поклонников модным образом. На ноги она обула модные в этом сезоне сапоги-ботфорты черного цвета. Основным элементом наряда стало трикотажное боди с глубоким вырезом на спине. Дополняла комплект плиссированная юбка длины мини.
Все элементы образа были насыщенного черного цвета, но тонкая трикотажная ткань боди не скрывала грудь и позволяла рассмотреть бюст телеведущей в деталях. С одной стороны, образ Елены был сдержанным и вторил трендам этой осени. С другой, фанатам не понравилось, что женщина, которой в этом году исполнится 40 лет, позволяет себе надевать подобные вещи и выходить в них свет без белья.
Более того, до того как отправиться на неделю моды, в своем инстаграм Елена опубликовала фотографию с балкона гостиничного номера. На снимке запечатлен момент сборов. Из одежды на Елене белоснежное полотенце, обмотанное вокруг головы, и то самое боди без юбки, оголяющее филейную часть дамы.
Краткая информация о Елене Летучей
Имя: Елена Летучая
Отчество: Александровна
День рождения: 05.12.1978
Возраст: 39 лет
Место рождения: Ярославль
Рост: 178 см
Вес: 60 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: телеведущая, продюсер
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Фотографии
Как вам образ Елены Летучей? 4
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MVP_l337 / 28.09.18 11:45Все интересно, но про возраст уже не стоит забывать. В мини юбке, ботфортах и без лифчика в 40 лет как-то уже не солидно.
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Chokoladka / 28.09.18 11:37А что она вообще там делает? С каких пор Летучая стала гуру моды?