Летучая без белья

Образ Елены Летучей на показе модного дома Dior мог бы быть элегантным, если бы не боди с откровенным вырезом, под который она не стала надевать белье.

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Собираясь на показ, Елена решила порадовать своих поклонников модным образом. На ноги она обула модные в этом сезоне сапоги-ботфорты черного цвета. Основным элементом наряда стало трикотажное боди с глубоким вырезом на спине. Дополняла комплект плиссированная юбка длины мини.

Все элементы образа были насыщенного черного цвета, но тонкая трикотажная ткань боди не скрывала грудь и позволяла рассмотреть бюст телеведущей в деталях. С одной стороны, образ Елены был сдержанным и вторил трендам этой осени. С другой, фанатам не понравилось, что женщина, которой в этом году исполнится 40 лет, позволяет себе надевать подобные вещи и выходить в них свет без белья.

Более того, до того как отправиться на неделю моды, в своем инстаграм Елена опубликовала фотографию с балкона гостиничного номера. На снимке запечатлен момент сборов. Из одежды на Елене белоснежное полотенце, обмотанное вокруг головы, и то самое боди без юбки, оголяющее филейную часть дамы.