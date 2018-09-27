Гвинет Пэлтроу о борьбе с депрессией

Гвинет Пэлтроу рассказала, что справилась со своей послеродовой депрессией без использования медикаментов. Актриса поведала о том, что была не в самом лучшем психическом состоянии 12 лет назад, после того, как родила сына Мозеса от бывшего мужа Криса Мартина.

«У меня была послеродовая депрессия тогда. Доктора пытались посадить меня на антидепрессанты, и я подумала, что если так нужно, я буду принимать их, - говорит Гвинет в подкасте, который она выпустила в среду. - Многим людям эти средства действительно помогают».

Но в итоге она выбрала альтернативный способ терапии. «Я подумала, а что если я обращусь к терапевтическим средствам, возобновлю занятия, перестану пить алкоголь, дам себе время восстановиться и отоспаться? - рассказывает актриса. - Я подумала, что это поможет мне вырваться, и это помогло».

В апреле актриса рассказала, что чувствовала, будто находится «во тьме» после рождения Мозеса. «Это было шоком для меня. Я никогда не могла подумать, что у меня будет послеродовая депрессия, - сказала звезда, вспоминая рождение своей дочери за два года до сына. - Когда родилась Эппл, я была в эйфории, я думала, что так же будет и с Мозесом. Вместо этого почувствовала, как вокруг сгустились тучи».

Муж был первым, кто заметил тревожные симптомы. «Примерно через четыре месяца после родов Крис подошел ко мне и сказал, что что-то не так, - вспоминает она. - Но я говорила, что все в порядке».

У актрисы ранее были другие представления о депрессии после родов. Она думала, что в таком состоянии женщина все время плачет и видеть не может ребенка, но как выяснилось, она проходит у всех по-разному. «Я чувствовала себя неудачницей в это время», - добавила актриса.