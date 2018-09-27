Гвинет Пэлтроу о борьбе с депрессией
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Гвинет Пэлтроу рассказала, что справилась со своей послеродовой депрессией без использования медикаментов. Актриса поведала о том, что была не в самом лучшем психическом состоянии 12 лет назад, после того, как родила сына Мозеса от бывшего мужа Криса Мартина.
«У меня была послеродовая депрессия тогда. Доктора пытались посадить меня на антидепрессанты, и я подумала, что если так нужно, я буду принимать их, - говорит Гвинет в подкасте, который она выпустила в среду. - Многим людям эти средства действительно помогают».
Но в итоге она выбрала альтернативный способ терапии. «Я подумала, а что если я обращусь к терапевтическим средствам, возобновлю занятия, перестану пить алкоголь, дам себе время восстановиться и отоспаться? - рассказывает актриса. - Я подумала, что это поможет мне вырваться, и это помогло».
В апреле актриса рассказала, что чувствовала, будто находится «во тьме» после рождения Мозеса. «Это было шоком для меня. Я никогда не могла подумать, что у меня будет послеродовая депрессия, - сказала звезда, вспоминая рождение своей дочери за два года до сына. - Когда родилась Эппл, я была в эйфории, я думала, что так же будет и с Мозесом. Вместо этого почувствовала, как вокруг сгустились тучи».
Муж был первым, кто заметил тревожные симптомы. «Примерно через четыре месяца после родов Крис подошел ко мне и сказал, что что-то не так, - вспоминает она. - Но я говорила, что все в порядке».
У актрисы ранее были другие представления о депрессии после родов. Она думала, что в таком состоянии женщина все время плачет и видеть не может ребенка, но как выяснилось, она проходит у всех по-разному. «Я чувствовала себя неудачницей в это время», - добавила актриса.
Краткая информация о Гвинет Пэлтроу
Имя: Гвинет Пэлтроу
День рождения: 27.09.1972
Возраст: 46 лет
Место рождения: Лос-Анджелес
Рост: 172 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актриса, продюсер
Фотографии
Фотографии
А вы сталкивались с депрессией после родов? 7
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Мария / 27.09.18 17:30Все зависит от человека и его психики.
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Лера / 27.09.18 17:30Лично я не сталкивалась, у меня двое детишек, но слышала о таком.
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tanuki / 27.09.18 17:29Разное бывает, у всех психика разная, кто-то по 6-7 детей рожает, а у кого-то и после одного нервы не выдерживают, не все к тому же готовы к материнству, есть люди, которым вообще лучше не рожать. Рождение ребенка это всегда ответственность, во всех смыслах, не только за ребенка, нужно понять, выдержишь ли ты сам такую нагрузку.
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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Апельсиновая / 27.09.18 21:55Не бред. С рождением первого ребёнка у меня было ощущение что жизнь кончена. Все. Теперь я приложение к ребёнку, меня больше нет. Нет моих желаний, мечтаний, путешествий, красивого тела. Я умерла. Осознала я радость только через год.
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50/50 / 28.09.18 11:01этот бред уже много лет как научно доказан
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Ирина / 27.09.18 17:25Я слышала об этом, сейчас сама планирую рожать ребенка, и с ужасом думаю, а вдруг у меня тоже нечто подобное будет. Многие мамочки даже с собой кончают после родов.