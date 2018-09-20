 
 
 

 
 
На главную
 
 

Группа Kiss прощается


0 0

После 45 лет существования группа Kiss намерена попрощаться с поклонниками. Во вторник во время вечернего шоу America’s Got Talent прославленные музыканты объявили, что отправляются в свое финальное турне, которое будет называться «Конец дороги».

«Это будет еще одно великолепное шоу для тех, кто уже видел нас, и последний шанс для тех, кто не видел, - заявили музыканты. - Мы отправляемся в наш последний тур с самым большим шоу, какое мы когда-либо делали. Без компромиссов и без остановок».

Прославившаяся своим сценическим гримом группа, состоящая в эти дни из Пола Стэнли, Джина Симмонса, Томми Тайера и Эрика Сингера, была создана в Нью-Йорке в 1973 году. Всего группа выпустила 20 альбомов, 8 альбомов с записями живых выступлений и более 60 синглов.

В 2014 году группу внесли в Зал славы рок-н-ролла. А за музыкальные достижения рок-группа была увековечена звездой на «Аллее славы» в Голливуде.  Kiss выступала на многих значимых мероприятиях и появлялась в различных телевизионных шоу, включая сериал «Гриффины» и American Idol.

В феврале Стэнли, которому исполнилось 66 лет, дал интервью изданию Billboard, в котором обсудил будущее группы. «Мысль о том, чтобы не участвовать в группе, приходит ко мне. Я не думаю, что Kiss когда-либо закончится. Мы создали нечто, превосходящее отдельных участников группы, - сказал он. - Но я могу видеть себя вне группы. Дело в том, что я не хочу оставлять свой дом. У меня есть семья и дети, отцовская ответственность. Это главное, и я не хочу упустить что-либо».


0 Не нравится 0 Нравится 20.09.2018 Теги: kiss

А вы что думаете по этому поводу? 0  

Оставить комментарий
    Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
    Следующая новость
     

    Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

    Мы сделали все возможное,
    чтобы вы получали самое интересное:

    Партнерам

    конкурсы

    Для тебя

    Kleo.ru, Проект NOX

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору