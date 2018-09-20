Группа Kiss прощается

После 45 лет существования группа Kiss намерена попрощаться с поклонниками. Во вторник во время вечернего шоу America’s Got Talent прославленные музыканты объявили, что отправляются в свое финальное турне, которое будет называться «Конец дороги».

«Это будет еще одно великолепное шоу для тех, кто уже видел нас, и последний шанс для тех, кто не видел, - заявили музыканты. - Мы отправляемся в наш последний тур с самым большим шоу, какое мы когда-либо делали. Без компромиссов и без остановок».

Прославившаяся своим сценическим гримом группа, состоящая в эти дни из Пола Стэнли, Джина Симмонса, Томми Тайера и Эрика Сингера, была создана в Нью-Йорке в 1973 году. Всего группа выпустила 20 альбомов, 8 альбомов с записями живых выступлений и более 60 синглов.

В 2014 году группу внесли в Зал славы рок-н-ролла. А за музыкальные достижения рок-группа была увековечена звездой на «Аллее славы» в Голливуде. Kiss выступала на многих значимых мероприятиях и появлялась в различных телевизионных шоу, включая сериал «Гриффины» и American Idol.

В феврале Стэнли, которому исполнилось 66 лет, дал интервью изданию Billboard, в котором обсудил будущее группы. «Мысль о том, чтобы не участвовать в группе, приходит ко мне. Я не думаю, что Kiss когда-либо закончится. Мы создали нечто, превосходящее отдельных участников группы, - сказал он. - Но я могу видеть себя вне группы. Дело в том, что я не хочу оставлять свой дом. У меня есть семья и дети, отцовская ответственность. Это главное, и я не хочу упустить что-либо».