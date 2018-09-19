Дженнифер Гарнер научили делать завивку
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Дженнифер Гарнер получила несколько советов по уходу за волосами от Риз Уизерспун. Дженнифер прочитала новую книгу Риз «Виски в чайной чашке» и обнаружила в ней совет о том, как сделать завивку.
Попробовав описанный Уизерспун метод, Дженнифер в понедельник выложила видео об этом в Insta. Детство актрисы провели в расположенных по соседству южных штатах Западная Вирджиния и Теннесси.
«Это единственный известный мне способ завивки волос», - читает Дженнифер из книги в опубликованном ролике. Затем она берет фиолетовые бигуди и наматывает на них волосы. Глядя в зеркало, она говорит: «Пока все идет замечательно». Затем она читает следующий совет: «Сядьте в машину и поезжайте куда вам нужно с бигуди на голове».
«Отлично, - сказала Дженнифер. - Мне как раз нужно забрать детей». Сидя за рулем машины, Гарнер выглядит роскошно с бигуди в волосах и ярко-красной помадой на губах.
«Вот я и приехала, - говорит она. - Я выгляжу достаточно по-южному? Дети очень удивятся».
В комментарии к видео она отметила следующее: «Моя подруга написала книгу, полную восхитительных рецептов, рассказов и жизненных уроков. Книга очень забавная, вам стоит ее прочитать».
Уизерспун прокомментировала видео так: «Ты сделала мой день. Ты действительно хорошо разбираешься в бигуди».
Дженнифер также отметилась недавно тем, что во время продвижения своего нового фильма «Багровая мята» пряталась от поклонников в кинотеатре, так как не хотела, чтобы они думали, что она слишком «восхищена собственной персоной» и поэтому пришла на показ собственного фильма.
Краткая информация о Дженнифере Гарнер
Имя: Дженнифер Гарнер
День рождения: 17.04.1972
Возраст: 46 лет
Место рождения: г. Хьюстон, штат Техас, США
Рост: 175 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актриса, продюсер, режиссер
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А вам как совет? 8
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(((((((((( / 20.09.18 08:46Неуважаемое Клео, вместо неумного комментатора наймите лучше корректора. Не позорьтесь уже. Всё ниже и ниже ...
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Лизи / 20.09.18 03:25А зачем она выпустила эту книгу? Ей денег не хватает, решила подзаработать? Или дополнительно славы захотелось?
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Настя / 20.09.18 03:23Я слышала, что она готовит книгу, но не думала, что там такой бред будет, ну кому нужны такие идиотские советы?
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Светик / 20.09.18 03:22Ну и молодец, прикольно же, взять и пойти гулять по улицам такой странной, но быть при этом такой популярной))
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Зоя / 20.09.18 03:20Она такая страшная на этом видео, просто тетка какая-то, на красных дорожках это как-то незаметно, а вот сейчас прямо бросается в глаза.
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Лика / 20.09.18 03:17У нее мало сейчас дел, что она рекламирует чужой бред? Я вообще не понимаю, что это сейчас за мода, актеры лезут и в дизайн, и в моду, мнят себя внезапно писателями. Бред какой-то.
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Марта / 20.09.18 03:14Смелая, а я вот не смогла бы в таком прикиде на улице появиться. Ну или у этих голливудских звезд не все в порядке с головой))
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Алла / 20.09.18 03:11Этот способ стар как мир, все мы на бигуди накручиваем, а вот что нового сообщите, дорогая Риз?