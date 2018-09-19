Дженнифер Гарнер научили делать завивку

Дженнифер Гарнер получила несколько советов по уходу за волосами от Риз Уизерспун. Дженнифер прочитала новую книгу Риз «Виски в чайной чашке» и обнаружила в ней совет о том, как сделать завивку.

Попробовав описанный Уизерспун метод, Дженнифер в понедельник выложила видео об этом в Insta. Детство актрисы провели в расположенных по соседству южных штатах Западная Вирджиния и Теннесси.

«Это единственный известный мне способ завивки волос», - читает Дженнифер из книги в опубликованном ролике. Затем она берет фиолетовые бигуди и наматывает на них волосы. Глядя в зеркало, она говорит: «Пока все идет замечательно». Затем она читает следующий совет: «Сядьте в машину и поезжайте куда вам нужно с бигуди на голове».

«Отлично, - сказала Дженнифер. - Мне как раз нужно забрать детей». Сидя за рулем машины, Гарнер выглядит роскошно с бигуди в волосах и ярко-красной помадой на губах.

«Вот я и приехала, - говорит она. - Я выгляжу достаточно по-южному? Дети очень удивятся».

В комментарии к видео она отметила следующее: «Моя подруга написала книгу, полную восхитительных рецептов, рассказов и жизненных уроков. Книга очень забавная, вам стоит ее прочитать».

Уизерспун прокомментировала видео так: «Ты сделала мой день. Ты действительно хорошо разбираешься в бигуди».

Дженнифер также отметилась недавно тем, что во время продвижения своего нового фильма «Багровая мята» пряталась от поклонников в кинотеатре, так как не хотела, чтобы они думали, что она слишком «восхищена собственной персоной» и поэтому пришла на показ собственного фильма.