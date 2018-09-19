 
 
 

 
 
На главную
 
 

Билан попал в ДТП


0 0

В ночь на 19 сентября Дима Билан попал в ДТП. Автомобиль артиста серьезно пострадал.

По словам певца, он двигался по Ленинскому проспекту. В какой-то момент он отвлекся от дороги и на полной скорости его Ford Mustang врезался в Hyundai белого цвета.

Удар был сильный. Передняя часть автомобиля Билана серьезно пострадала. В салоне сработали подушки безопасности. По признанию Димы, сразу после столкновения в авто запахло едким дымом. Он не на шутку испугался и долго не мог осознать произошедшее.

Несмотря на шок, артист вызвал представителей дорожно-патрульной службы, скорой помощи и МЧС.

В ДТП никто не пострадал, досталось только транспорту. С владельцами Hyundai Билану удалось договориться полюбовно. Пострадавшая сторона претензий к нему не имеет.

Наблюдательные поклонники певца заметили, что буквально за несколько минут до произошедшего Дима Билан выходил в прямой эфир. Многие осудили артиста за подобный поступок, поскольку именно это и могло стать причиной серьезного происшествия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все обошлось! Стресс словил конечно, но что только не бывает в этой жизни ... салон заполнился резким дымом , подушки безопасности сработали резко и удар был ощутимым, что в голове все перевернулось ... шок сейчас догоняет , сами понимаете выброс адреналина и кортизола ... фууух руки потряхивает ... все обошлось! И у всех обошлось !!!🙏 Я виноват в аварии, отвлёкся (( !!! Вызвал сам дпс по 112, пожарных и скорую вызвал, ну чтобы все в законном поле и без инсинуаций ,кривотолков и слухов ! Люди, будьте внимательнее за рулём!!!!!!!!!!!!!! Очень не смешно было.... #билан #димабилан

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

 Отметим, что это уже не первое ДТП, в которое попадает Дима. До этого он уже разбил BMW. Авария также произошла в столице, однако в том происшествии виноват был не Дима, а водитель жигулей. В прошлый раз авария была серьезнее. Представители ДПС на месте происшествия разбирались не один час. 

Краткая информация о Диме Билане

Имя: Дима Билан

Отчество: Николаевич

День рождения: 24.12.1981

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО

Рост: 182 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певец

Смотреть фотографии с Димой Биланом

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 19.09.2018 Теги: Дима Билан

Как вы считаете, Билан поступил правильно? 4  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору