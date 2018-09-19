Билан попал в ДТП
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В ночь на 19 сентября Дима Билан попал в ДТП. Автомобиль артиста серьезно пострадал.
По словам певца, он двигался по Ленинскому проспекту. В какой-то момент он отвлекся от дороги и на полной скорости его Ford Mustang врезался в Hyundai белого цвета.
Удар был сильный. Передняя часть автомобиля Билана серьезно пострадала. В салоне сработали подушки безопасности. По признанию Димы, сразу после столкновения в авто запахло едким дымом. Он не на шутку испугался и долго не мог осознать произошедшее.
Несмотря на шок, артист вызвал представителей дорожно-патрульной службы, скорой помощи и МЧС.
В ДТП никто не пострадал, досталось только транспорту. С владельцами Hyundai Билану удалось договориться полюбовно. Пострадавшая сторона претензий к нему не имеет.
Наблюдательные поклонники певца заметили, что буквально за несколько минут до произошедшего Дима Билан выходил в прямой эфир. Многие осудили артиста за подобный поступок, поскольку именно это и могло стать причиной серьезного происшествия.
Все обошлось! Стресс словил конечно, но что только не бывает в этой жизни ... салон заполнился резким дымом , подушки безопасности сработали резко и удар был ощутимым, что в голове все перевернулось ... шок сейчас догоняет , сами понимаете выброс адреналина и кортизола ... фууух руки потряхивает ... все обошлось! И у всех обошлось !!!🙏 Я виноват в аварии, отвлёкся (( !!! Вызвал сам дпс по 112, пожарных и скорую вызвал, ну чтобы все в законном поле и без инсинуаций ,кривотолков и слухов ! Люди, будьте внимательнее за рулём!!!!!!!!!!!!!! Очень не смешно было.... #билан #димабилан
Отметим, что это уже не первое ДТП, в которое попадает Дима. До этого он уже разбил BMW. Авария также произошла в столице, однако в том происшествии виноват был не Дима, а водитель жигулей. В прошлый раз авария была серьезнее. Представители ДПС на месте происшествия разбирались не один час.
Краткая информация о Диме Билане
Имя: Дима Билан
Отчество: Николаевич
День рождения: 24.12.1981
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО
Рост: 182 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певец
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Билан поступил правильно? 4
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Кира / 19.09.18 17:26Слава Богу, что никто не пострадал!
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Still / 19.09.18 17:24Наглядный пример того, что дорога – это не шутка.
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Марьяна / 19.09.18 17:07Правильно, что вызвал и не стал убегать. Молодец, что договорился, признал вину и не стал выделываться. Плохо, что-то из-за таких любителей прямых эфиров в инстаграм, люди, которые ни в чем не виноваты, будут долго ломать себе голову, на чем ездить и как все это счастье ремонтировать.