В ночь на 19 сентября Дима Билан попал в ДТП. Автомобиль артиста серьезно пострадал.

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По словам певца, он двигался по Ленинскому проспекту. В какой-то момент он отвлекся от дороги и на полной скорости его Ford Mustang врезался в Hyundai белого цвета.

Удар был сильный. Передняя часть автомобиля Билана серьезно пострадала. В салоне сработали подушки безопасности. По признанию Димы, сразу после столкновения в авто запахло едким дымом. Он не на шутку испугался и долго не мог осознать произошедшее.

Несмотря на шок, артист вызвал представителей дорожно-патрульной службы, скорой помощи и МЧС.

В ДТП никто не пострадал, досталось только транспорту. С владельцами Hyundai Билану удалось договориться полюбовно. Пострадавшая сторона претензий к нему не имеет.

Наблюдательные поклонники певца заметили, что буквально за несколько минут до произошедшего Дима Билан выходил в прямой эфир. Многие осудили артиста за подобный поступок, поскольку именно это и могло стать причиной серьезного происшествия.

Отметим, что это уже не первое ДТП, в которое попадает Дима. До этого он уже разбил BMW. Авария также произошла в столице, однако в том происшествии виноват был не Дима, а водитель жигулей. В прошлый раз авария была серьезнее. Представители ДПС на месте происшествия разбирались не один час.