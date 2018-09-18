Эвелина Бледанс беременна

Информацию об интересном положении актриса подтвердила. Произошло это в эфире телепередачи Андрея Малахова. Теперь она будет готовиться к родам.

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Актриса призналась поклонникам, что рада завершившейся удачно процедуре ЭКО. Она уверена в себе и своих силах, и даже обрушившийся на нее шквал критики она переносит довольно-таки спокойно.

Эвелина поблагодарила Андрея за информационную и моральную поддержку. Сейчас Бледанс, по ее собственному признанию, собирается принимать поздравления от поклонников. После она уйдет в комфортную для себя зону.

С учетом возраста ей нужно подготовиться к предстоящей психоэмоциональной и физической нагрузке, а также родам. Эвелина уже придерживается правильного питания и ведет здоровый образ жизни. В ближайшее время ей предстоит снизить нагрузки по работе. Она понимает, что не должна переутомляться и нервничать.

Напомним, что для Эвелины это будет третий ребенок. У нее уже есть взрослый сын, а также мальчик, страдающий синдромом Дауна. С отцом младшего ребенка Бледанс несколько лет назад разошлась, но старается поддерживать дружеские отношения. Более того, периодически актриса скучает по тем временам, когда они были влюблены, и сожалеет, что все ушло.