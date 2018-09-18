Эвелина Бледанс беременна
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Информацию об интересном положении актриса подтвердила. Произошло это в эфире телепередачи Андрея Малахова. Теперь она будет готовиться к родам.
Актриса призналась поклонникам, что рада завершившейся удачно процедуре ЭКО. Она уверена в себе и своих силах, и даже обрушившийся на нее шквал критики она переносит довольно-таки спокойно.
Эвелина поблагодарила Андрея за информационную и моральную поддержку. Сейчас Бледанс, по ее собственному признанию, собирается принимать поздравления от поклонников. После она уйдет в комфортную для себя зону.
С учетом возраста ей нужно подготовиться к предстоящей психоэмоциональной и физической нагрузке, а также родам. Эвелина уже придерживается правильного питания и ведет здоровый образ жизни. В ближайшее время ей предстоит снизить нагрузки по работе. Она понимает, что не должна переутомляться и нервничать.
Напомним, что для Эвелины это будет третий ребенок. У нее уже есть взрослый сын, а также мальчик, страдающий синдромом Дауна. С отцом младшего ребенка Бледанс несколько лет назад разошлась, но старается поддерживать дружеские отношения. Более того, периодически актриса скучает по тем временам, когда они были влюблены, и сожалеет, что все ушло.
Краткая информация об Эвелине Бледанс
Имя: Эвелина Бледанс
Отчество: Висвальдовна
День рождения: 05.04.1969
Возраст: 49 лет
Место рождения: Ялта, Крым, УССР
Рост: 174 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса, певица, телеведущая
Фотографии
Фотографии
Вы рады за Эвелину? 5
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IVA / 19.09.18 09:52Всё на продажу, всё на публику...
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Прелесть / 18.09.18 20:30Сама по себе никого не прихватив? Не верю.
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Кошшка / 18.09.18 13:28Беременеть на глазах страны… Ну, молодец. Что еще сказать…
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Tanya / 18.09.18 13:27Были бы еще больше рады, если бы она не устраивала из этого шоу.
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Марго / 18.09.18 13:21В принципе, да. Пусть будет счастлива, рожает и воспитывает. Лишь бы не хайповала в очередной раз.