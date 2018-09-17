 
 
 

 
 
На главную
 
 

Свадьба Терешиной


2 5

Обнаженная грудь певицы в свадебном платье во время торжества у бассейна неприятно удивила поклонников. Пользователи не оценили провокацию и сочли наряд, подобранный для свадьбы, неуместным.

Фолловерам не понравилось, что верх платья представлял собой прозрачную сетку, с нашитыми небольшими полосками ткани. Минималистичный декор закрывал только соски девушки и никак не скрывал ее грудь. Аналогичное платье она подобрала для своей дочери, которая сопровождала невесту к алтарю.

Алтарь был условным. Торжественная часть свадьбы проходила у бассейна и многим напомнила помещение сауны. Отметили пользователи и отсутствие профессионализма со стороны ведущего. Он позволял себе резкие шутки в адрес молодоженов. Одна из них касалась скандальных вечеринок жениха с неизвестными девушками накануне свадьбы. Татьяна при этом нервничала, пытаясь сохранить на лице улыбку, а Олег вел себя вальяжно.

К счастью, провокационный наряд Татьяны был не единственным. Невеста подготовилась к празднику и появилась перед гостями еще в нескольких образах.

Напомним, что накануне свадьбы жених Татьяны Терешиной был заснят на нескольких пьяных вечеринках. Он находился в нетрезвом состоянии и вовсю развлекался с неизвестной молодой особой. Сама Татьяна, несмотря на очевидный факт измены, пояснила поклонникам, что у них свободные отношения и будущему супругу она полностью доверяет.


5 Не нравится 2 Нравится 17.09.2018 Теги: Татьяна Терешина

Как вам свадьба Татьяны Терешиной? 4  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору