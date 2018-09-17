Свадьба Терешиной
2 5
Обнаженная грудь певицы в свадебном платье во время торжества у бассейна неприятно удивила поклонников. Пользователи не оценили провокацию и сочли наряд, подобранный для свадьбы, неуместным.
Фолловерам не понравилось, что верх платья представлял собой прозрачную сетку, с нашитыми небольшими полосками ткани. Минималистичный декор закрывал только соски девушки и никак не скрывал ее грудь. Аналогичное платье она подобрала для своей дочери, которая сопровождала невесту к алтарю.
Алтарь был условным. Торжественная часть свадьбы проходила у бассейна и многим напомнила помещение сауны. Отметили пользователи и отсутствие профессионализма со стороны ведущего. Он позволял себе резкие шутки в адрес молодоженов. Одна из них касалась скандальных вечеринок жениха с неизвестными девушками накануне свадьбы. Татьяна при этом нервничала, пытаясь сохранить на лице улыбку, а Олег вел себя вальяжно.
К счастью, провокационный наряд Татьяны был не единственным. Невеста подготовилась к празднику и появилась перед гостями еще в нескольких образах.
Напомним, что накануне свадьбы жених Татьяны Терешиной был заснят на нескольких пьяных вечеринках. Он находился в нетрезвом состоянии и вовсю развлекался с неизвестной молодой особой. Сама Татьяна, несмотря на очевидный факт измены, пояснила поклонникам, что у них свободные отношения и будущему супругу она полностью доверяет.
Как вам свадьба Татьяны Терешиной? 4
-
Прелесть / 18.09.18 11:59Кошмар. А ведь такая красавица. Жених явно из аула. Гостья с его стороны это подтверждает. Соболезную молодым. Это не надолго.
-
Кира / 17.09.18 12:52Вот какие свадьбы нужно прятать от папарацци и просить всех убрать телефоны, чтобы потом не было страшно стыдно.
-
Матильда / 17.09.18 12:43Это же кошмар…
-
Sailor / 17.09.18 12:37Это позор во всем, начиная от платья и места проведения свадьбы и заканчивая отношениями между молодыми. Если бы она с ним порвала после измены, была бы молодец. А так….