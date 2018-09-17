Свадьба Терешиной

Обнаженная грудь певицы в свадебном платье во время торжества у бассейна неприятно удивила поклонников. Пользователи не оценили провокацию и сочли наряд, подобранный для свадьбы, неуместным.

Фолловерам не понравилось, что верх платья представлял собой прозрачную сетку, с нашитыми небольшими полосками ткани. Минималистичный декор закрывал только соски девушки и никак не скрывал ее грудь. Аналогичное платье она подобрала для своей дочери, которая сопровождала невесту к алтарю.

Алтарь был условным. Торжественная часть свадьбы проходила у бассейна и многим напомнила помещение сауны. Отметили пользователи и отсутствие профессионализма со стороны ведущего. Он позволял себе резкие шутки в адрес молодоженов. Одна из них касалась скандальных вечеринок жениха с неизвестными девушками накануне свадьбы. Татьяна при этом нервничала, пытаясь сохранить на лице улыбку, а Олег вел себя вальяжно.

К счастью, провокационный наряд Татьяны был не единственным. Невеста подготовилась к празднику и появилась перед гостями еще в нескольких образах.

Напомним, что накануне свадьбы жених Татьяны Терешиной был заснят на нескольких пьяных вечеринках. Он находился в нетрезвом состоянии и вовсю развлекался с неизвестной молодой особой. Сама Татьяна, несмотря на очевидный факт измены, пояснила поклонникам, что у них свободные отношения и будущему супругу она полностью доверяет.