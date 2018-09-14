Хайп рэпера закончился приводом

Рэпер Хаски перепугал столичных жителей, имитировав самоубийство.

Исполнитель рэп-композиций, выступающий под псевдонимом Хаски, вызвал самый настоящий переполох среди столичных жителей. Он решил устроить пиар акцию в поддержку своего нового альбома. Для этого он, обвязавшись альпинистским снаряжением, имитировал самоубийство. Знакомый закрепил его на ограждении балкона одного из номеров отеля «Ритц Карлтон».

Увидев на фасаде здания висящее тело, обеспокоенные прохожие сразу сообщили администраторам о происшествии. Вскоре на территорию отеля прибыли представители правоохранительных органов. В общей сложности, Хаски находился на балконе в подвешенном состоянии в течение часа.

Исполнителя вместе с другом забрали в полицию. В местном отделении товарищам пришлось написать объяснительную. После этого задержанных отпустили.

По словам поклонников, к перфомансу Хаски готовился заранее. Накануне происшествия во время стрима он сообщил, что уже принял самое главное решение в своей жизни. Общаясь с пользователями, молодой человек продемонстрировал, как удаляет с ПК рабочие материалы к своему новому альбому. Также много он размышлял о жертвоприношениях.