Крис Прэтт устроил свидание в винодельне
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Крис Прэтт (Chris Pratt) закрутил роман с дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин. У пары пока сплошная романтика. Они ходят на свидания и наслаждаются конфетно-букетным периодом. Этот уик-энд пара провела в винодельне Round Pond Estate в Напе, Калифорния, наслаждаясь солнечным светом и вином.
Пара весело проводила время в винодельне в субботу, они наслаждались местным вином в компании друзей и Калли, брата Криса. Все вместе они с радостью позировали для серии фотографий.
«Какой уик-энд! Мы имели удовольствие принимать у себя Криса Прэтта и Кэтрин Шварценеггер с друзьями в эту субботу», - написали представители винодельни в Insta, добавив, что пара была такой потрясающей, какой их все и представляют.
Калли выложил собственные фотографии с этого дня. «Было так приятно провести время с семьей и друзьями», - написал он.
Воскресным вечером они побывали на мероприятии в Напе, где Прэтт был ведущим аукциона.
Несмотря на то, что пара, встретившаяся благодаря маме Кэтрин Марии Шрайвер, вместе только с июня, их отношения развиваются бурными темпами. «Они все очень серьезно относятся к этим отношениям и строят планы на будущее, - рассказал близкий к паре источник изданию PEOPLE. - Крис не хочет свиданий ради свиданий, и Кэтрин тоже. Они очень взволнованы и радостны. Они счастливы вместе, великолепно подходят друг другу и имеют много общего».
Прэтт стал холостяком в 2017 году, расставшись с Анной Фарис, на которой был женат в течение 9 лет. Крис при этом продолжает воспитывать вместе с экс-супругой пятилетнего сына Джека. Прэтт как-то заявил в интервью Entertainment Weekly: «Развод - это отвратительно. Но, в конце концов, у нас есть прекрасный ребенок, у которого двое любящих родителей. Мы нашли способ остаться друзьями и сохранить хорошие отношения. Это не идеально, но я думаю, что так будет лучше для нас обоих».
Краткая информация о Крисе Прэтт
Имя: Крис Прэтт
День рождения: 21.06.1979
Возраст: 39 лет
Место рождения: Вирджиния, Миннесота, США
Рост: 188 см
Вес: 102 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: актер
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Вам нравится пара? 6
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((((((((( / 12.09.18 08:51Клео совсем опустилось. Сами себе комментарии писать стали. Увы ... надежды на возрождение журнала тают. Пора собирать узелок.
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Лиза / 12.09.18 00:52А я пожелаю им любви!!!
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Грита / 12.09.18 00:51Ну все мы ищем пару, которая будет нам ровня, если вы поэт, то захотите себе в спутницы тоже творческого человека, чтобы было о чем поговорить, он актер, вот и спутница у него из их кругов.
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Жизель / 12.09.18 00:50Не верю я в искренность этого союза, ну а если это была бы не дочка Шварца, то с таким же усердием он проводил бы свидания?
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Лиза / 12.09.18 00:48Прикольно, я была один раз в винодельне на Кипре, там рассказывали о том, как местные делают Камандарию, это типа кагора нашего, а потом давали пробовать вино, ну и на продажу тоже предлагали, нам очень понравилось, все такое аутентичное.
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Марта / 12.09.18 00:45Ну очень красивый мужчина, я завидую Кэтрин))))