Крис Прэтт устроил свидание в винодельне

Крис Прэтт (Chris Pratt) закрутил роман с дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин. У пары пока сплошная романтика. Они ходят на свидания и наслаждаются конфетно-букетным периодом. Этот уик-энд пара провела в винодельне Round Pond Estate в Напе, Калифорния, наслаждаясь солнечным светом и вином.

Пара весело проводила время в винодельне в субботу, они наслаждались местным вином в компании друзей и Калли, брата Криса. Все вместе они с радостью позировали для серии фотографий.

«Какой уик-энд! Мы имели удовольствие принимать у себя Криса Прэтта и Кэтрин Шварценеггер с друзьями в эту субботу», - написали представители винодельни в Insta, добавив, что пара была такой потрясающей, какой их все и представляют.

Калли выложил собственные фотографии с этого дня. «Было так приятно провести время с семьей и друзьями», - написал он.

Воскресным вечером они побывали на мероприятии в Напе, где Прэтт был ведущим аукциона.

Несмотря на то, что пара, встретившаяся благодаря маме Кэтрин Марии Шрайвер, вместе только с июня, их отношения развиваются бурными темпами. «Они все очень серьезно относятся к этим отношениям и строят планы на будущее, - рассказал близкий к паре источник изданию PEOPLE. - Крис не хочет свиданий ради свиданий, и Кэтрин тоже. Они очень взволнованы и радостны. Они счастливы вместе, великолепно подходят друг другу и имеют много общего».

Прэтт стал холостяком в 2017 году, расставшись с Анной Фарис, на которой был женат в течение 9 лет. Крис при этом продолжает воспитывать вместе с экс-супругой пятилетнего сына Джека. Прэтт как-то заявил в интервью Entertainment Weekly: «Развод - это отвратительно. Но, в конце концов, у нас есть прекрасный ребенок, у которого двое любящих родителей. Мы нашли способ остаться друзьями и сохранить хорошие отношения. Это не идеально, но я думаю, что так будет лучше для нас обоих».