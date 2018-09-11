Вся правда о «Ревизорро»
0 0
Угрозы, скандалы и подорванное здоровье ведущих. Что еще происходит в закулисье знаменитого шоу?
Рассказать все, как есть, Елена решилась на одном из Youtube каналов. Интервью у телеведущей в своей авторской программе взял Вячеслав Манучаров. Летучая сразу отметила, что несколько сезонов шоу сказались на ее здоровье. Частые конфликты с владельцами заведений и постоянное препятствование съемкам привели к хроническому стрессу.
Нервное напряжение отразилось на внешности телеведущей. Лицо у нее осунулось, волосы стали выпадать клочьями, проблемы возникли и с внутренними органами. Именно этот факт побудил Летучую уйти с проекта. Сразу это сделать не удалось. Руководство не желало расставаться с рейтинговым шоу и ведущей, которая стала его лицом.
По словам Елены, вначале ее заставляли сниматься, считая все жалобы на здоровье капризами. После, когда руководство стало понимать, что намерения у Летучей серьезные, ей предлагали лучшие условия. Елене пообещали существенную прибавку к зарплате.
Изначально Летучая, по ее собственному признанию, работала за смешную заработную плату. По мере роста рейтингов, гонорар ей повышали.
Обещанный высокий оклад, заставил Елену сомневаться, но здоровье перевесило чашу весов. После этого продюсеры перешли к угрозам. Летучей напрямую сообщили, что отказавшись от данного шоу, она больше не сможет продолжить карьеру на телевидение.
Посоветовавшись с мужем, Елена заручилась его поддержкой и все же ушла. Ей пришлось разорвать отношения с руководителями проекта и всего канала.
По признанию Летучей, она ни на кого не держит зла и, несмотря на возникшие рабочие разногласия, благодарна телеканалу за возможность реализовать себя.
Краткая информация о Елене Летучей
Имя: Елена Летучая
Отчество: Александровна
День рождения: 05.12.1978
Возраст: 39 лет
Место рождения: Ярославль
Рост: 178 см
Вес: 60 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: телеведущая, продюсер
Фотографии
Фотографии
Вам нравится передача «Ревизорро»? 4
-
Василина / 11.09.18 14:37Умная женщина. Рассказала как есть и поблагодарила.
-
Вебер_тар / 11.09.18 14:36Раз так мягко стелет, значит, стопорнули карьеру. Я ее действительно больше нигде не видела….
-
Cold / 11.09.18 14:34Мне интересно было смотреть именно с Летучей. С Самбурской всего одну серию видела. Не впечатлило.
-
Татьяна / 11.09.18 14:28Мне не нравится ее слизанный формат. Наши кроме «Дома-2» могут что-нибудь нормальное сами придумать?