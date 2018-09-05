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Анастасию Заворотнюк ограбили


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Злоумышленники были вооружены и проникли в дом ночью. В схватку с ними вступил муж актрисы.

Анастасия Заворотнюк недавно с облегчением вздохнула. Она наконец-то рассчиталась по кредитам за особняк в подмосковном поселке. Эпопея с банковской ссудой началась еще 6 лет назад, когда Анастасия, рассчитывая на имеющиеся у нее заработки, подписала с финансовой организацией договор. Средства были выделены в долларах, а когда произошел резкий скачок курса, актриса оказалась заложницей экономической ситуации. Выплачивать ей пришлось в разы больше, чем было запланировано изначально.

Весной этого года она полностью расплатилась с долгами и буквально на днях в ночь с воскресенья на понедельник стала жертвой грабителей. Вооруженные злоумышленники забрались в особняк актрисы. Она с супругом это время находилась дома.

Преступникам особо поживиться не удалось. Услышав шум, Петр Чернышев пошел проверять, в чем дело, и обнаружил грабителей. С одним из злоумышленников он вступил в драку. Непрошеные гости испугались и убежали, прихватив с собой только сумку, которую Анастасия оставила накануне на столике.

Впрочем, и в ней им оказалось, чем поживиться. В аксессуаре Заворотнюк лежали 20 тысяч рублей наличными и драгоценности на сумму 1 млн. руб.

Супруги сразу же вызвали представителей правоохранительных органов. Злоумышленников стали искать по горячим следам, используя служебную собаку. Удалось ли найти воров, на данный момент неизвестно.

Между тем это уже не первое ограбление в жизни Анастасии. В этот же особняк, который располагается на территории охраняемого коттеджного поселка, воры влезали уже дважды. 

Краткая информация об Анастасии Заворотнюк

Имя: Анастасия Заворотнюк

Отчество: Юрьевна

День рождения: 03.04.1971

Возраст: 47 лет

Место рождения: Астрахань, СССР

Рост: 164 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: актриса театра и кино, телеведущая

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1 Не нравится 2 Нравится 05.09.2018 Теги: Анастасия Заворотнюк

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