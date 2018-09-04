Памела Андерсон решилась на ЭКО

Актрисе 51 год, а в анамнезе у нее гепатит C и молодой любовник. При этом она следит за фигурой и внешностью, регулярно прибегает к услугам пластических хирургов и косметологов.

Избранник Памелы – 32-летний футболист Адиль Рами. Роман между ними завязался примерно год назад. Актриса настолько влюблена в своего молодого человека, что хочет родить от него ребенка.

О своем серьезном решении она рассказала американским журналистам. Памела отметила, что возрастные мамы настоящего времени стали для нее примером и придали уверенность в том, что она все делает правильно. Актриса ориентируется на Джанет Джексон и Бригитту Нильсон, которые сами выносили и родили детей в 50 и 54 года, соответственно.

Чтобы все прошло успешно, Памела решилась на процедуру ЭКО. О подобной возможности она позаботилась заранее. Много лет назад актриса заморозила несколько яйцеклеток. На данный момент она проходит назначенное врачами лечение и настроена на предстоящую длительную подготовку.

Специалисты относятся к решению не настолько позитивно. В прошлом Памела болела гепатитом C. Болезнью ее заразил супруг и отец их общих детей Томми Ли. На протяжении нескольких лет она лечила заболевание. Ей удалось его побороть, но урон внутри организма уже был нанесен. Врачи предостерегают, что во время беременности может произойти все что угодно, и как поведет себя организм под действием гормонов, предсказать не может никто.

На сегодняшний день Андерсон уже дважды мама. У нее есть сыновья 20 и 22 лет. Предостережения врачей ее не останавливают, она верит в успех задуманного.