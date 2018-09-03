Мишель Обама успокоила плачущего рэпера
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Дональд Гловер, который выступает под псевдонимом Childish Gambino, выпустил видео к его песне Feels Like Summer, где в анимационном виде представлено множество знаменитостей из тех, кто был в заголовках в последние месяцы. Но особенно публику поразило появление супруги Барака Обамы, которая успокаивала плачущего Канье Уэста.
В видеоклипе сам Гловер в его рисованной версии прогуливается по улицам, слушая музыку и наблюдая за различными звездами.
Он видит Канье Уэста в головном уборе с надписью «Сделаем Америку снова великой» и со слезами на лице и Мишель Обаму, обнимающую его. От этого Канье успокаивается. Все это является намеком на события недавнего времени, когда Уэст назвал президента США Дональда Трампа «своим братом» и дошел до заявления о том, что «рабство было выбором».
Также в видео Гловера появляется и комментарий, касающийся заявлений Ники Минаж. Певица была подавлена успехом альбома Трэвиса Скотта, который затмил успех ее собственной работы. В клипе пара сидит рядом друг с другом, и Ники строит башенку. Неожиданно Скотт разрушает башню и улыбается, глядя, как она рушится под взором подавленной случившимся Ники. Также в видео имеется отсылка к взаимоотношениям Pusha T и Дрейка, и появляются многие другие звезды, такие как Бейонсе, Уилл Смит, Эминем, The Weeknd.
Гловеру предстоит еще многое рассказать об этом видео, но пока что он только оставил в Twitter благодарность Джастину Ричбургу, который нарисовал всех персонажей, за его тяжелую работу. Это третий сингл, выпущенный в этом году Гловером, последовавший за Summertime Magic и This Is America. С шестого сентября Гловер начинает свой масштабный тур по Соединенным Штатам.
Краткая информация о Дональде Гловер
Имя: Дональд Гловер
День рождения: 25.09.1983
Возраст: 34 года
Место рождения: Эдвардс, США
Рост: 175 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: актёр, сценарист, режиссер, комик, рэпер
А вам как видео? 5
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Анна / 04.09.18 00:14Я не люблю рэп, но этот клип я считаю очень лирическим, мне понравилось, что он все с юмором поднес, но то, что на злобу дня, актуальные моменты затронул и посмеялся над забавными ситуациями. Насколько я поняла, он еще и комик по профессии, это видно, совместил несколько профессий.
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Рита / 04.09.18 00:10А Мишель Обама очень вышла карикатурная, в общем, оторвался парень))
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Лика / 04.09.18 00:05У американских рэп-исполнителей иногда попадаются забавные сюжеты, мне вот понравился клип, смешно он показал коллег по сцене.
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Арра / 04.09.18 00:03А у супруги Барака Обамы разрешение спрашивали, чтобы использовать ее образ? Вот интересно. Забавно, конечно, но почему надо обязательно использовать знаменитостей, разве больше нет тем других?
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Алла / 04.09.18 00:01Это такой у него юмор? Очень специфический.