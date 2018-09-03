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Мишель Обама успокоила плачущего рэпера


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Дональд Гловер, который выступает под псевдонимом Childish Gambino, выпустил видео к его песне Feels Like Summer, где в анимационном виде представлено множество знаменитостей из тех, кто был в заголовках в последние месяцы. Но особенно публику поразило появление супруги Барака Обамы, которая успокаивала плачущего Канье Уэста.

В видеоклипе сам Гловер в его рисованной версии прогуливается по улицам, слушая музыку и наблюдая за различными звездами.

Он видит Канье Уэста в головном уборе с надписью «Сделаем Америку снова великой» и со слезами на лице и Мишель Обаму, обнимающую его. От этого Канье успокаивается. Все это является намеком на события недавнего времени, когда Уэст назвал президента США Дональда Трампа «своим братом» и дошел до заявления о том, что «рабство было выбором».

Также в видео Гловера появляется и комментарий, касающийся заявлений Ники Минаж. Певица была подавлена успехом альбома Трэвиса Скотта, который затмил успех ее собственной работы. В клипе пара сидит рядом друг с другом, и Ники строит башенку. Неожиданно Скотт разрушает башню и улыбается, глядя, как она рушится под взором подавленной случившимся Ники. Также в видео имеется отсылка к взаимоотношениям Pusha T и Дрейка, и появляются многие другие звезды, такие как Бейонсе, Уилл Смит, Эминем, The Weeknd.

Гловеру предстоит еще многое рассказать об этом видео, но пока что он только оставил в Twitter благодарность Джастину Ричбургу, который нарисовал всех персонажей, за его тяжелую работу. Это третий сингл, выпущенный в этом году Гловером, последовавший за Summertime Magic и This Is America. С шестого сентября Гловер начинает свой масштабный тур по Соединенным Штатам.

Краткая информация о Дональде Гловер

Имя: Дональд Гловер

День рождения: 25.09.1983

Возраст: 34 года

Место рождения: Эдвардс, США

Рост: 175 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: актёр, сценарист, режиссер, комик, рэпер



0 Не нравится 0 Нравится 03.09.2018 Теги: Дональд Гловер мишель обама Канье Уэст

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