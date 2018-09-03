Мишель Обама успокоила плачущего рэпера

Дональд Гловер, который выступает под псевдонимом Childish Gambino, выпустил видео к его песне Feels Like Summer, где в анимационном виде представлено множество знаменитостей из тех, кто был в заголовках в последние месяцы. Но особенно публику поразило появление супруги Барака Обамы, которая успокаивала плачущего Канье Уэста.

В видеоклипе сам Гловер в его рисованной версии прогуливается по улицам, слушая музыку и наблюдая за различными звездами.

Публикация от Donald Glover (@childishgambino) 1 Сен 2018 в 9:07 PDT

Он видит Канье Уэста в головном уборе с надписью «Сделаем Америку снова великой» и со слезами на лице и Мишель Обаму, обнимающую его. От этого Канье успокаивается. Все это является намеком на события недавнего времени, когда Уэст назвал президента США Дональда Трампа «своим братом» и дошел до заявления о том, что «рабство было выбором».

Также в видео Гловера появляется и комментарий, касающийся заявлений Ники Минаж. Певица была подавлена успехом альбома Трэвиса Скотта, который затмил успех ее собственной работы. В клипе пара сидит рядом друг с другом, и Ники строит башенку. Неожиданно Скотт разрушает башню и улыбается, глядя, как она рушится под взором подавленной случившимся Ники. Также в видео имеется отсылка к взаимоотношениям Pusha T и Дрейка, и появляются многие другие звезды, такие как Бейонсе, Уилл Смит, Эминем, The Weeknd.

Гловеру предстоит еще многое рассказать об этом видео, но пока что он только оставил в Twitter благодарность Джастину Ричбургу, который нарисовал всех персонажей, за его тяжелую работу. Это третий сингл, выпущенный в этом году Гловером, последовавший за Summertime Magic и This Is America. С шестого сентября Гловер начинает свой масштабный тур по Соединенным Штатам.