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Депп засудил своего же юриста


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Адвокат Джонни работал с ним 18 лет, не подписывая контракт. Теперь он должен вернуть актеру десятки миллионов долларов.

Финансовые дела Джонни Деппа на протяжении 18 лет вели доверенные лица из компании TMG, юридические вопросы решал Джейк Блум. В период бракоразводного процесса актера с Эмбер Херд Блум потребовал Джонни выплатить ему причитающийся гонорар. Однако к тому моменту уже гремели неоднократные скандалы, связанные с финансовым состоянием актера. Вместо того, чтобы удовлетворить просьбу Джейка, Деппп обратился за консультацией к другому представителю юстиции.

Как оказалось, все 18 лет отношения адвоката и актера были скреплены исключительно устной договоренностью. В итоге, у Деппа появилась возможность взыскать все ранее выплаченные гонорары. Актер пошел на этот шаг и подал встречный иск в суд.

В Голливуде практика устного соглашения между актерами и адвокатами имеет место быть, однако в случае с Джонни судья оказался педантом и общую тенденцию не учел. Адвоката обязали вернуть десятки миллионов долларов обратно.

Отметим, что Джонни ходит под угрозой банкротства на протяжении последних десяти лет. Виной всему расточительность актера. Совершая крупные покупки, он часто не ставил управляющих менеджеров в известность. Так он приобрел яхту, архивы писателя-современника за 1,2 млн. долларов и прочее. Также Депп брал кредиты под грабительские проценты в счет будущих гонораров.

У Джонни иной взгляд на собственное финансовое состояние. Он уверен, что за его спиной происходили махинации. О многих тратах его не оповещали, оплату за услуги и налоги переводили позже срока, что сопровождалось начислением внушительной пени. На данный момент разбирательства с TMG продолжаются. 

Краткая информация о Джонни Деппе

Имя: Джонни Депп

День рождения: 09.06.1963

Возраст: 55 лет

Место рождения: г. Овенсборо, штат Кентуки, США

Рост: 178 см

Вес: 78 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актер

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0 Не нравится 0 Нравится 31.08.2018 Теги: Джонни Депп

Как вы считаете, Джонни прав, отбирая гонорары за выполненную работу обратно? 4  

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