Хэлли Берри в фантазиях принца Гарри
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Жизнь принца Гарри всегда была под прицелом публики, однако сейчас даже звезды заинтересовались его биографией. И на то есть причины. Хэлли Берри (Halle Berry) пошутила над принцем Гарри после того, как заметила плакат с ее изображением в комнате, где он жил во время учебы в Итонском колледже.
На недавно появившихся снимках, позволяющих взглянуть на то, как Гарри жил в подростковые годы, заметны различные моменты, привлекшие внимание публики. Помимо английского флага и распечатанного письма, в комнате имеются несколько плакатов, вырванных из журналов, в том числе и один с изображением Хэлли. Увидев это, актриса не смогла пройти мимо, она указала на этот факт в соцсетях. «Ок. Принц Гарри, я слежу за тобой», - написала она, делая ссылку на песню Мисси Эллиотт Work It.
Как пишет издание Hello!, снимки комнаты принца Гарри были сделаны в 2003 году. В комнате также есть снимок его матери принцессы Дианы, сделанный фотографом Марио Тестино, и книга последнего, плеер для компакт-дисков с колонками и много других книг.
Гарри поступил в Итонский колледж в 1998 году и окончил его в 2003 году. Его старший брат принц Уильям также учился в этом колледже, и его оценки были лучше, чем у Гарри. Ранее Гарри признавал, что ему было нелегко учиться. «Экзамены всегда становились для меня кошмаром», - вспоминает он.
Говоря о курсе обучения полетам, который он прошел после Итона, Гарри отметил, что, возможно, ему следовало бы больше читать, но полеты давались ему лучше. В недостатке чтения он видит причину того, что письменные экзамены представали для него сущим ужасом, он чувствовал себя на них совершенно беспомощным.
Краткая информация о Принце Гарри
Имя: Принц Гарри
День рождения: 15.09.1984
Возраст: 33 года
Место рождения: Лондон, Великобритания
Рост: 187 см
Вес: 85 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: герцог Сассекский
Фотографии
Фотографии
А как вам фото молодого Гарри? 7
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Мика / 31.08.18 00:45А уютно у него там было, комната как у обычного подростка, без пафоса и излишеств.
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Кира / 31.08.18 00:44Очень скромный и стеснительный молодой человек, а Меган этим воспользовалась и вскружила ему голову.
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Виталия / 31.08.18 00:42Ну он принц, видимо, ему все можно) даже быть безграмотным)) Да он вроде бы и не метил в ученые)
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Лара / 31.08.18 00:40Ну мне лично непонятно, чем он хвастается, тем, что безграмотный и не любил учиться? Признаваться открыто, что мало читает, разве это нормально для принца, он репутацию королевской семьи так портит.
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Леонора / 31.08.18 00:37А разве мужчина не должен быть чуть симпатичней обезьяны? Мне вот принц Гарри очень нравится, у него нет той слащавости, какая есть у его брата, он выглядит настоящим, правда, мне кажется, он очень стеснительный.
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Мария / 31.08.18 00:35А не много ли она о себе мнит, может, он о ней и не думал, а просто повесил плакат для красоты)) Сомневаюсь, что Хэлли была девушкой его мечты.
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Абба / 31.08.18 00:32Принц выглядел тогда, как обычный подросток, причем далеко не симпатичный. Возраст его красит, он хоть стал выглядеть солиднее, интереснее.