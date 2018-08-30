Хэлли Берри в фантазиях принца Гарри

Жизнь принца Гарри всегда была под прицелом публики, однако сейчас даже звезды заинтересовались его биографией. И на то есть причины. Хэлли Берри (Halle Berry) пошутила над принцем Гарри после того, как заметила плакат с ее изображением в комнате, где он жил во время учебы в Итонском колледже.

На недавно появившихся снимках, позволяющих взглянуть на то, как Гарри жил в подростковые годы, заметны различные моменты, привлекшие внимание публики. Помимо английского флага и распечатанного письма, в комнате имеются несколько плакатов, вырванных из журналов, в том числе и один с изображением Хэлли. Увидев это, актриса не смогла пройти мимо, она указала на этот факт в соцсетях. «Ок. Принц Гарри, я слежу за тобой», - написала она, делая ссылку на песню Мисси Эллиотт Work It.

Как пишет издание Hello!, снимки комнаты принца Гарри были сделаны в 2003 году. В комнате также есть снимок его матери принцессы Дианы, сделанный фотографом Марио Тестино, и книга последнего, плеер для компакт-дисков с колонками и много других книг.

Гарри поступил в Итонский колледж в 1998 году и окончил его в 2003 году. Его старший брат принц Уильям также учился в этом колледже, и его оценки были лучше, чем у Гарри. Ранее Гарри признавал, что ему было нелегко учиться. «Экзамены всегда становились для меня кошмаром», - вспоминает он.

Говоря о курсе обучения полетам, который он прошел после Итона, Гарри отметил, что, возможно, ему следовало бы больше читать, но полеты давались ему лучше. В недостатке чтения он видит причину того, что письменные экзамены представали для него сущим ужасом, он чувствовал себя на них совершенно беспомощным.