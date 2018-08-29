Тайный визит Николь Кидман в Россию
0 0
Звезда американского кино появилась в Санкт-Петербурге. Ее запретили снимать крупным планом и отказались оглашать райдер. На сайте актрисы ни слова о посещении России не сказано.
В эпоху интернета и социальных сетей посетить северную столицу России без шумихи не удалось. Сведения о том, что Николь Кидман прилетела в Санкт-Петербург, просочились.
Широкой аудитории это стало известно после публикации Яны Рудковской. Продюсер не смогла не похвастаться подписчикам о том, что будет сидеть за одним столом с мировой знаменитостью. Происходило все за ужином. Именно на него и была приглашена Николь Кидман.
Всем присутствующим представителям модной индустрии и шоу-бизнеса снимать Николь с близкого расстояния запретили. Также организаторы мероприятия не разрешали делать селфи со знаменитостью.
Кидман прибыла не просто так. Званый ужин устраивал знаменитый швейцарский бренд Омега. Актриса является амбассадором марки, а потому появляется на ключевых мероприятиях фирмы.
Свой визит в Россию она предпочла оставить в тайне. В списке предстоящих поездок на официальном сайте Кидман о посещении России нет ни слова.
Единственное, что оказалось в распоряжении журналистов – это фото актрисы. На мероприятие перед ужином она надела полупрозрачное платье бежевого тона. Как ее встречали, и что указала звезда в своем райдере, организаторы вечера рассказывать не стали.
Краткая информация о Николь Кидман
Имя: Николь Кидман
День рождения: 20.06.1967
Возраст: 51 год
Место рождения: Гонолулу, США
Рост: 180 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: актриса
Факты
Фотографии
Фотографии
Как вы оцениваете поступок Рудковской? 5
-
ВеРа В. / 29.08.18 13:22Я бы тоже сфоткала. Создали искусственный ажиотаж. Звезда, все тайно. Прямо не актриса, а ваза хрустальная.
-
ICloud / 29.08.18 13:22Сразу понятно, кто есть кто. Николь, как дикая обезьянка, со смартфоном всех снимать не пришла)))
-
элина пестова / 29.08.18 14:59!!))))
-
-
Роzа / 29.08.18 12:59Как и все выбившиеся из грязи в князи Рудковская любит подобную роскошь в кадре. Вы можете себе представить, чтобы так поступила Кейт Миддлтон и та же Меган Маркл, которая лишь недавно вошла в светское общество? А ведь они со звездами и покруче общаются.
-
Алина / 29.08.18 12:49Мещанство, фу)))..