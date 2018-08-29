Тайный визит Николь Кидман в Россию

Звезда американского кино появилась в Санкт-Петербурге. Ее запретили снимать крупным планом и отказались оглашать райдер. На сайте актрисы ни слова о посещении России не сказано.

В эпоху интернета и социальных сетей посетить северную столицу России без шумихи не удалось. Сведения о том, что Николь Кидман прилетела в Санкт-Петербург, просочились.

Широкой аудитории это стало известно после публикации Яны Рудковской. Продюсер не смогла не похвастаться подписчикам о том, что будет сидеть за одним столом с мировой знаменитостью. Происходило все за ужином. Именно на него и была приглашена Николь Кидман.

Всем присутствующим представителям модной индустрии и шоу-бизнеса снимать Николь с близкого расстояния запретили. Также организаторы мероприятия не разрешали делать селфи со знаменитостью.

Кидман прибыла не просто так. Званый ужин устраивал знаменитый швейцарский бренд Омега. Актриса является амбассадором марки, а потому появляется на ключевых мероприятиях фирмы.

Свой визит в Россию она предпочла оставить в тайне. В списке предстоящих поездок на официальном сайте Кидман о посещении России нет ни слова.

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Единственное, что оказалось в распоряжении журналистов – это фото актрисы. На мероприятие перед ужином она надела полупрозрачное платье бежевого тона. Как ее встречали, и что указала звезда в своем райдере, организаторы вечера рассказывать не стали.