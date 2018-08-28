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Зоя Бербер стала жертвой мошенников


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Звезда сериала «Реальные пацаны» попалась на старую, как мир, уловку. Ей придется выплачивать ипотеку за жилье, которого она не получит.

Зоя Бербер решила стать жительницей столичного региона. Для этого она приобрела квартиру в Московской области. Девушка выбрала интересный современный проект, который по плану должен был стать «городом в городе».

Застройщики обещали, что помимо жилых домов здесь появятся торговые центры, фитнес-залы, школы, детские сады, салоны красоты и прочие блага. В планы руководителей проекта входило обустройство прибрежной зоны вокруг естественного водоема.

Чтобы приобрести жилую площадь Зое пришлось обратиться в банк. Актриса оформила ипотеку и радостно ожидала, когда станет обладательницей хорошей квартиры. Мечтам артистки сбыться было не суждено. В середине лета компания, которой 20 тысяч дольщиков отдали свои кровно заработанные деньги, объявила себя банкротом.

Сейчас фирма юридическим способом намеревается освободить себя от обязательств перед обманутыми покупателями. За дело Зои взялась Екатерина Гордон. Известная журналистка отметила, что она намерена выиграть дело. Процесс является показательным – это наглядный пример того, как в современном правовом обществе могут обманывать людей.

Огласка, по мнению Екатерины, поможет привлечь внимание власть имущих и дать делу правильный ход, защитив права и кровные средства обманутых покупателей.

На данный момент помимо сбора документов для судебных разбирательств, компания «Гордон и сыновья» занимается вопросом ипотечного кредитования. Они намереваются добиться пересмотра условий подписанного Зоей договора.

Краткая информация о Зое Бербер

Имя: Зоя Бербер

Отчество: Рудольфовна

День рождения: 01.09.1987

Возраст: 30 лет

Место рождения: Пермь

Рост: 174 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 28.08.2018 Теги: Зоя Бербер

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