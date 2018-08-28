Кристина Агилера против звездного жениха

Певица встретила своего жениха Мэттью Ратлера на съемочной площадке фильма «Бурлеск», вышедшего в 2010 году. И с ним она вполне счастлива. При этом звезда считает, что «в отношениях может быть только одна знаменитость», и ею должна быть она.

О своих отношениях знаменитость поведала в сопроводительном интервью для октябрьского номера журнала Cosmopolitan. На снимках для журнала Агилера предстает в белом брючном костюме без рубашки или сорочки под пиджаком.

Певица признается, что у нее были возможности встречаться с другими знаменитостями, но она предпочитает, чтобы ее избранник не был из мира шоу-бизнеса.

«Есть что-то неправильное в том, чтобы встречаться с кем-то из бизнеса», - говорит певица, на момент встречи с которой Ратлер был помощником режиссера. С 2010 года пара неразлучна. У них растет четырехлетняя дочь Саммер Рэйн. У Агилеры есть также 10-летний сын Макс Лайрон от ее экс-мужа Джордана Брэтмана.

С тех пор, как вышел ее последний альбом Lotus, прошло 6 лет. Певица рассказала журналу о том, почему предпочла выглядеть естественной на обложке ее нового альбома Liberation. «Мне по-прежнему нравится наносить макияж, но я в этот раз хочу показать несовершенство, - говорит она. - Это пугает, но это вызов. Никто не может сказать мне обо мне самой того, чего я еще не слышала. Я полностью принимаю себя и хочу, чтобы и другие женщины так же относились к своим телам. Мне нравится женское тело, и я думаю, что это нечто, чем следует гордиться, а не то, над чем должны властвовать мужчины. Моя песня и клип Dirty были вызывающими для своего времени, а теперь на них никто не обратил бы внимания. Надеюсь, что я помогла женщинам в том, что они могут быть такими и любыми, какими они хотят видеть себя, и гордиться этим».

Кристина чувствует себя очень свободной, но и взволнованной, ведь ей предстоит впервые за десять лет отправиться в тур. «Я очень волнуюсь, - говорила она в мае изданию PEOPLE. - Я снова чувствую себя артистом, и это освежающее чувство. Это то, что мне было нужно на протяжении долгого времени. Но у меня нет особых ожиданий. Это пугает. В прошлый раз, когда я отправлялась в тур, я еще не была матерью. Моя дочь, которой исполнилось четыре, мамина дочка и отправится вместе со мной в тур. Ей предстоит по-новому увидеть жизнь».